La septième édition du diplômé de Milano Moda récompense un nouveau talent – WWD

NOUVEAU TALENT : Nourrir la prochaine génération de talents de la mode est devenu une initiative clé pour la chambre italienne de la mode, qui a organisé pour la septième année son concours de dépistage de talents Milano Moda Graduate, cette fois l’avant-dernier jour de la Fashion Week féminine de Milan.

Conçu comme une célébration de la créativité libre et une chance de donner crédit et visibilité aux jeunes créateurs, le défilé a présenté les collections de neuf étudiants sélectionnés parmi une gamme d’écoles de mode italiennes, notamment IED, Istituto Marangoni, NABA et IUAV et Istituto Modartech, entre autres. .

Gabriele Larcher de l’Accademia Costume & Moda de Milan a remporté le Camera Nazionale della Moda Italiana Fashion Award pour la meilleure collection, qui comporte un prix en argent. L’objectif du projet de recherche de talents est de soutenir les jeunes talents via des initiatives de mentorat telles que des ateliers et des réunions avec des leaders clés de l’industrie sur des sujets tels que la fabrication, la communication numérique, les marchés internationaux et la diversité et l’inclusion.

Le panel des jurés comprenait Capasa; le directeur général de Fendi, Serge Brunschwig ; Jacopo Etro ; Elia Maramotti, directeur de la marque Max & Co. ; la critique de mode Suzy Menkes ; Federica Montelli, responsable mode de Rinascente, et Sara Sozzani Maino, ambassadrice internationale de la marque CNMI et responsable de la plateforme Vogue Talents.

Larcher a présenté une impressionnante collection de mini-robes en patchwork confectionnées à partir de tissus assortis portant une gamme d’imprimés et portées sous des gilets en cuir découpé, des vestes et des manteaux en peau de mouton, qu’il a comparés à des armures contemporaines. Le résultat a été une gamme expérimentale et audacieuse. Les chaussures ont volé la vedette, car une gamme de talons aiguilles a été fabriquée à partir de pièces de baskets démontées, pour un effet avant-gardiste.

Parmi les autres lauréats figuraient Anna Dionisi de l’IUAV et Leonardo Rossetto, qui ont reçu le prix YKK remis par le président de la société, Hitoshi Yamaguchi. Les étudiants se verront offrir un prix en argent, ainsi qu’un approvisionnement d’un an en fermetures à glissière.

De plus, Vogue Talents a récompensé Emilia Torcini de l’Istituto Modartech avec son prix spécial. La gamme pour hommes du créateur présentait des vêtements accessibles, notamment des corsets orthopédiques portés par-dessus des pièces sur mesure et en tricot.