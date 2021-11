La septième victoire consécutive des Bucks menée par Giannis Antetokounmpo

Après un début de campagne difficile marqué par des blessures, le dollars de Milwaukee Ils semblent être entrés en jeu et sont déjà en tête du classement Est après avoir battu les Indiana Pacers 118-100 pour leur septième match consécutif. Giannis Antetokounmpo il était le meilleur avec 26 points (10 sur 15 pour les field goal) et 13 rebonds. Jrue Holiday a contribué 23 points, Bobby Portis est parti jusqu’à 3 h 00 et Khris Middleton jusqu’à 14 h 00. Chez les Pacers, les 23 points de Caris LeVert étaient inutiles.

Machine double-double 26 points | 13 CER | 3 AST | 1 BLK pic.twitter.com/s8VrU8A5BH – Milwaukee Bucks (@Bucks) 29 novembre 2021