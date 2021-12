14/12/2021 à 00:20 CET

pari

La Ville a mis le direct au premier ministre et mène déjà le tableau. L’équipe « citoyenne » progresse régulièrement grâce au style et à la continuité offerts par le projet Guardiola. Ce n’est plus seulement la jolie équipe des premières saisons ; Il a longtemps eu un profil compétitif qui fait de lui un favori dans tous les tournois auxquels il participe. Le premier ministre est devenu son territoire principalAutant la Ligue des Champions lui résiste, autant le championnat anglais est son domaine de prédilection.

Guardiola s’adaptait bien au style du football anglais, partant même toujours d’un certain maniement du ballon. Mais cet aller-retour permanent qui caractérise le Premier l’a aussi fait évoluer vers lui. Il a signé de puissants centraux et arrières latéraux physiquement, il a même opté pour Rodrigo comme milieu de terrain pour gouverner depuis le football, mais aussi depuis le packaging. Même les volants (De Bruyne, Ziyech, Bernardo…) sont plus profonds et plus verticaux qu’ils ne l’ont toujours été pour Pep (City gagne 2-0 se paie 7 à 1

Mérite de Leeds

Il semble que le vertige se soit aussi installé dans les équipes de Guardiola. Ce facteur a été apporté comme standard par l’entraîneur de Santpedor en raison de l’influence que Bielsa a exercée sur lui. Enseignant pour beaucoup, le Fou a transmis à ses équipes une énergie avec et sans ballon que plusieurs de ses disciples ont poussée à l’extrême. Guardiola en avait peu en Espagne et en Allemagne, mais plus en Angleterre. Et précisément là, dans un cadre aussi illustre, la personne qui a transféré ces idées est mesurée (les deux équipes marquent, elles paient 2,05 à 1).

Il arrive plusieurs fois que l’enseignant soit dépassé par ses disciples. C’est arrivé avec Bielsa. Son influence sur certains des meilleurs entraîneurs du monde est totale, et pourtant il n’a pas pu avoir le même succès qu’eux. Il a réussi à aller très loin en Europe avec l’Athletic et c’est en Angleterre avec Leeds qu’il a trouvé un projet qui l’a réconforté. Il l’a promu il y a quelques saisons après une précédente tentative infructueuse et en Premier ministre, il s’est bien débrouillé. Cette année, il souffre davantage. L’équipe ne se défend pas adéquatement et certaines blessures lui ont coûté cher. Kalvin Phillips, une invention de lui, est particulièrement difficile, tout comme celui de Bamford (plus de 12,5 corners sont payés 2,9 à 1

Différence de modèle

De cette façon, la pêche dans l’Etihad est une tâche difficile pour ses Leeds. Il est vrai que City ne pourra pas compter sur Cancelo, Foden et Ferran, mais l’effectif de Guardiola est tellement large que ses alternatives pour créer onze garanties sont immenses. C’est une autre des différences entre Bielsa et le reste des entraîneurs sur lesquels il a laissé une influence : peut-être n’a-t-il jamais eu les joueurs pour réaliser ses idées. Ou peut-être que les autres les avaient et qu’ils ont amélioré ce qui était suspecté dans la tête du fou.

COMBIPARTIDO : City gagne, les deux marquent et il y a plus de 2,5 buts, 3,38 à 1 sont payés.