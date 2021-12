La séquence de 18 victoires consécutives des Suns a été interrompue par des Warriors tout aussi élites

SAN FRANCISCO – L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a passé une bonne partie de sa conférence de presse d’après-match à réitérer sa conviction que les Suns sont la meilleure équipe de l’Ouest.

C’est drôle, parce que l’entraîneur de Phoenix, Monty Williams, a dit à peu près la même chose à propos de Golden State.

Avec les deux meilleures équipes de la NBA se partageant deux matchs cette semaine, le débat ne devrait pas être réglé de sitôt.

Stephen Curry a rebondi après l’une des pires soirées de tir de sa carrière et a marqué 23 points, et les Warriors ont mis fin de manière convaincante à la séquence de 18 victoires consécutives des Suns avec une victoire de 118-96 vendredi soir.

« Nous savons que nous essayons de les rattraper, pas l’inverse », a déclaré Kerr à propos des champions en titre de la Conférence Ouest. « Nous n’avons pas participé aux séries éliminatoires depuis deux ans. Nous essayons de les rattraper et nous savons qu’ils sont la meilleure équipe de l’Ouest jusqu’à ce que quelqu’un les fasse tomber. »

C’est quelque chose qu’aucune équipe n’avait pu faire depuis plus de cinq semaines alors que Phoenix a effacé un départ 1-3 et s’est hissé au sommet du classement de l’Ouest.

Stephen Curry, qui a marqué 23 points, se dirige vers le panier lors de la victoire 118-96 des Warriors contre les Suns.USA TODAY Sports

Golden State faisait partie de ceux qui ont essayé et échoué, perdant 104-96 mardi.

L’équipe de Kerr a inversé le script dans le match revanche.

Les Warriors (19-3) ont limité les Suns (19-4) à un faible score de la saison et ont dépassé Phoenix pour le meilleur record de la NBA.

Chris PaulUSA AUJOURD’HUI Sports

« Ils ont fait du bon travail pour nous accélérer », a déclaré Williams. « Nous leur avons fait ça l’autre jour. Cela fait partie du match d’échecs. Quand nous sommes arrivés à la peinture et avons trouvé des gars, c’était phénoménal au deuxième quart, mais c’est le seul quart où nous l’avons fait de manière cohérente.

Les Suns étaient à 83-74 après un dunk de JaVale McGee au début du quatrième quart, mais ne se sont jamais rapprochés. Gary Payton II a marqué sur des possessions consécutives, a ajouté un dunk à deux mains échappé, puis a suivi avec un sauteur court pour donner à Golden State une avance de 20.

Trois jours après avoir réussi 4 sur 21 tout en ratant 11 des 14 essais à 3 points à Phoenix, Curry a tiré 8 sur 20 avec six 3, cinq rebonds et cinq passes décisives.

Andrew Wiggins a ajouté 19 points alors que Golden State a prolongé sa séquence de victoires à domicile à 11. Draymond Green avait neuf points, neuf passes décisives et neuf rebonds avec six interceptions et trois blocs.

« Ils nous ont emmenés chez eux, nous avons donc dû venir ici et protéger notre maison », a déclaré Wiggins. « Ils nous ont rendu la tâche difficile. Les affronter va être une bataille tout le temps.

Deandre Ayton a récolté 23 points et six rebonds pour Phoenix. Chris Paul a ajouté 12 points et huit passes décisives.

Williams avait fait de son mieux pour réduire au minimum les discussions sur la séquence tout en encourageant ses joueurs à savourer la course. Il n’aura plus à s’en soucier après la première défaite de Phoenix depuis le 27 octobre.

Maintenant, la discussion est de savoir quelle équipe est celle à battre dans l’Ouest, avec leur prochaine réunion prévue pour Noël à Phoenix.

« Je ne sais pas trop qui c’est, mais c’est bien d’être dans cette catégorie », a déclaré Williams.

Jouant la deuxième mi-temps d’un match consécutif et encore sans le meilleur buteur blessé Devin Booker, les Suns ont pris du retard à deux chiffres au début et ont passé le reste de la nuit à essayer de rattraper leur retard.

Curry en a fait une ascension impossible.

Le double MVP a frappé ses deux premiers 3, a terminé un jeu à trois points au milieu des chants de «MVP! MVP ! » et a fait un autre tir au-delà de l’arc pour donner aux Warriors une avance de 49-37.

« Nous avons été, surtout en seconde période, beaucoup plus patients », a déclaré Kerr. « Une fois que nous nous sommes installés après ce genre de dernières minutes désastreuses du deuxième quart-temps, nous étions vraiment prêts, nous avons concouru et avons remporté une très bonne victoire. »

Les Suns tiraient de l’arrière par 11, puis ont clôturé le deuxième quart-temps sur une séquence de 8-0 pour se rapprocher de 51-48 avant que les Warriors ne s’éloignent en deuxième mi-temps.

« La séquence de victoires était très amusante », a déclaré Paul. « Ça fait longtemps que nous n’avons pas ressenti de perte mais bon sang, commençons une nouvelle. »