La séquence de casting A + du créateur de Yellowstone se poursuit alors que Kyle Chandler de Friday Night Lights rejoint un nouveau spectacle

Mayor of Kingstown est un drame policier qui se déroule dans le titulaire de Kingstown, dans le Michigan, où les bons emplois et les bonnes personnes ne sont pas nécessairement faciles à trouver, et les systèmes pénitentiaires sont la principale source d’emploi. (Et éventuellement le logement, selon son statut moral.) Avec l’intention de se concentrer sur des thèmes tels que la corruption, le racisme et les inégalités, la série se concentre sur la famille McLusky, un clan cherchant toujours plus de pouvoir dans une ville où la justice est une denrée rare . Comme on aurait pu le deviner, Chandler sera un pilier au sein de la cellule familiale.