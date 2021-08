La séquence de transferts d’Aston Villa est menacée alors que le rival de Prem refuse de bouger

in

La remarquable série de succès de transfert d’Aston Villa pourrait bientôt prendre fin après qu’un rival de Premier League ait renforcé sa détermination sur une cible de milieu de terrain, selon un rapport.

La fenêtre de transfert d’été a été jusqu’à présent de véritables montagnes russes pour l’équipe de Dean Smith. Le meneur de jeu argentin Emilinao Buendia a été capturé apparemment sous le nez d’Arsenal à la mi-juin.

Cela a été suivi par l’annulation de l’intérêt de Watford pour assurer le retour astucieux de la présence d’un vétéran, Ashley Young.

Les rumeurs de la sortie de Jack Grealish ont alors commencé à tourbillonner lors de l’Euro 2020. Aston Villa talisman est devenu lié à Man City dans le cadre d’un accord qui finalement battre un record de transfert britannique.

Villa aurait reçu 100 millions de livres sterling de cette vente, et leurs affaires ces derniers jours ont suggéré qu’elles savaient que la sortie de Grealish était une formalité bien à l’avance.

Leon Bailey et Danny Ings ont tous deux été acquis mercredi pour un montant initial combiné de 55 millions de livres sterling. Villa a été largement félicité pour avoir fait atterrir le duo qui s’intégrera directement dans leurs onze premiers la saison prochaine.

Cependant, selon l’Athletic, il est apparu qu’un objectif au milieu de terrain était également à l’ordre du jour. Southampton aurait a rejeté une offre de 25 millions de livres sterling qu’ils ont jugée «dérisoire» pour le capitaine James Ward-Prowse la semaine dernière.

Le spécialiste des coups de pied arrêtés est devenu un superbe artiste polyvalent au cours des dernières saisons et a un bilan de forme exemplaire. Protège-garde a joué chaque minute de chacune des deux précédentes campagnes de Premier League pour les Saints.

Reste à savoir si Villa envisage de revenir pour le joueur de 26 ans, mais avec le déménagement de Grealish maintenant terminé, ils ont certainement la capacité financière d’augmenter leur offre.

Mais selon Football Insider, aucun montant de l’offre ne sera suffisant pour tordre le bras de Southampton.

La publication indique qu’après avoir perdu Danny Ings, ils n’ont désormais “aucune intention” d’encaisser cet été. Ce point est martelé, l’article ajoutant Southampton va « repousser toutes les offres » qu’ils reçoivent.

Grealish met à nu l’âme dans une lettre ouverte

Pendant ce temps, Grealish dit qu’Aston Villa est entre de “bonnes mains” après avoir scellé un transfert gigantesque à Manchester City.

Dans une lettre ouverte aux fans de Villa sur Twitter, Grealish a déclaré qu’il lui semblait “impossible” de mettre des mots sur ses sentiments de quitter Villa Park.

Il a déclaré qu’en plus de ses réalisations, faire face à la relégation de la Premier League lui avait donné un “plus grand sens du but”.

Grealish a ajouté: “Chaque fois que je mets le maillot Villa, je joue avec mon cœur sur ma manche. Recevoir le brassard était à la fois un privilège et un honneur pour moi et ma famille et j’en ai adoré chaque minute.

Il a fait 213 sorties pour Villa, marquant 32 buts et aidant 43 autres.

