La séquence de trois victoires consécutives des Devils se termine par une défaite contre les Bruins

NEWARK, NJ — Il y a beaucoup de nouveaux visages dans la formation des Bruins de Boston cette saison et ils apprennent parfois à jouer ensemble.

Il y a deux soirs à domicile, ils ont perdu une avance en troisième période, accordant trois buts lors d’une défaite contre Edmonton. Les Bruins n’ont pas commis la même erreur dans le New Jersey samedi.

Brad Marchard a marqué deux fois, Jeremy Swayman a effectué 27 arrêts et Boston a battu le New Jersey 5-2, mettant ainsi fin à la séquence de trois victoires consécutives des Devils.

« Il y a eu quelques matchs cette année où nous avions l’avance ou nous étions fatigués et nous l’avons en quelque sorte laissé filer, a déclaré Marchand. troisième période ensemble et séparent qui mènent un peu.

Erik Haula, Patrice Bergeron et Jake DeBrusk ont ​​également marqué alors que les Bruins ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives sur la route. Le défenseur Charlie McAvoy a ajouté trois mentions d’aide pour aider Swayman à remporter son troisième match consécutif.

« Typiquement, il y a de la tempête, surtout sur la route, parce qu’ils vont avoir leur élan et ils l’ont fait », a déclaré l’entraîneur Bruce Cassidy, qui compte cinq joueurs à leur première saison avec les Bruins. «Je pense donc que tout s’est passé dans le troisième. Ensuite, vous obtenez le filet vide et c’est ainsi que vous vous retrouvez avec trois buts et que vous prolongez l’avance. Donc, si vous pouvez le scripter en tant que coach, c’est comme ça que vous voulez le faire. »

Brad Marchand marque un de ses deux buts contre les Devils samedi.AP

La recrue Dawson Mercer et Jesper Bratt ont chacun un but et une passe décisive pour le New Jersey. Le coéquipier Andreas Johnsson a ajouté deux mentions d’aide.

« Nous avons gagné quelques matchs en mettant simplement les rondelles au filet, en obtenant 40 ou plus de 40 tirs, a déclaré l’entraîneure des Devils, Lindy Ruff. « Nous avons vu ce soir que nous avons fait deux très bons jeux sur les buts, mais nous n’avons pas eu beaucoup de deuxièmes occasions parce que même lorsque nous sommes entrés dans la ligne de point, nous n’avons pas tiré beaucoup de rondelles. »

Boston n’a jamais traîné après que Haula ait marqué son premier but de la saison à 17:37 de la première période.

Marchand a porté l’avantage à 2-0 au début de la deuxième période grâce à un but en avantage numérique.

Mercer a réduit l’avance à un but seulement 28 secondes plus tard, mettant fin à une contre-attaque rapide. C’était son cinquième but de la saison.

Marchard a rétabli la marge de deux buts un peu plus de deux minutes plus tard, mettant un rebond devant Jonathan Bernier, qui a effectué 31 arrêts.

Bratt a réduit l’avance à 3-2 avec 36 secondes à jouer en deuxième période grâce à une belle passe de Mercer, mais Bergeron a porté la marque à 4-2 au milieu de la troisième période, en tapant sur le rebond d’un David Pastrnak au-dessus de la ligne. DeBrusk a marqué dans un filet vide.

Ruff a souri lorsqu’on lui a demandé s’il en avait déjà marre de voir le premier trio des Bruins composé de Marchard, Pastrnak et Bergeron.

« Ce sont les gars typiques que vous aimeriez avoir dans votre équipe pour ne pas vous en lasser », a déclaré Ruff. « Nous savons que pour gagner un match, vous devez faire votre part pour vous assurer de les limiter. »