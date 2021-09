La séquence de victoires atteint 15 grâce à un double jeu chaotique

Lorsque vous êtes sur une séquence de victoires, le plus souvent, vous obtenez également des moments chanceux pour vous aider.

Les Cardinals de St. Louis ont officiellement atteint un record de franchise avec 15 victoires consécutives, et ils ont ce double jeu incroyablement chaotique et assez chanceux à remercier pour cela. Lors du match de samedi contre les Cubs de Chicago, la séquence de victoires des Cardinals était en jeu avec un retrait et les hommes aux premier et troisième en fin de huitième.

Conservant une mince avance de 5-4, le lanceur de St. Louis TJ McFarland a réussi à faire en sorte que Rafael Ortega frappe un ballon droit à Paul Goldschmidt pour commencer le double jeu. Au lieu de revenir au premier et de laisser un point, Goldschmidt a tiré à la maison pour rattraper David Bote dans un run down.

Et à partir de là, dans une séquence de poursuite sur laquelle vous pourriez définir le thème du Benny Hill Show, les Cardinals ont fait le tour du terrain dans un double jeu à l’échelle de l’équipe pour obtenir les deux retraits et sortir de la confiture.

3-2-5-4-2-8-6 double jeu ! pic.twitter.com/YtNDNW5ZLM – Cardinaux de Saint-Louis (@Cardinals) 25 septembre 2021

Je n’ai jamais vu une double pièce aussi chaotique que celle-là. Sérieusement, quel bordel ! Et pourtant, cela a parfaitement fonctionné pour que les Cardinals sortent de la manche. Les mauvais marqueurs de MLB.com, en revanche, doivent être épuisés après avoir écrit celui-ci dans leur play-by-play.

Grâce aux efforts d’équipe des Cardinals, St. Louis a été en mesure d’ajouter des points d’assurance en neuvième manche avant de conclure pour la victoire 8-5. Quel effort pour continuer sur la séquence de victoires !

