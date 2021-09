La séquence de victoires consécutives aux Emmys de Ted Lasso se poursuit avec le premier prix

Nous croyons en la foi, tout comme l’Académie de la télévision, semble-t-il.

Le dimanche sept. Le 19, Ted Lasso d’Apple TV + a remporté un premier prix aux Emmy Awards 2021 : le prix de la série comique exceptionnelle. Alors que Ted Lasso était certainement un favori dans cette catégorie, avec 20 nominations avant la cérémonie de remise des prix, ils n’étaient pas nécessairement un shoo-in.

Nous faisons bien sûr référence aux autres nominés de Ted Lasso et aux comédies à éclats de rire Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flight Attendant, The Kominsky Method et Pen15.

Il n’est donc pas étonnant que le casting de Ted Lasso ait été si exalté par leur grande victoire dimanche soir. En tant que casting – qui comprend le gagnant d’un Emmy Jason Sudeikis, gagnant d’un Emmy Hannah Waddingham, gagnant d’un Emmy Brett Goldstein et plus encore – a inondé la scène, co-créateur Bill Laurent s’est approché du micro et a prononcé un discours réconfortant.

“Je voudrais remercier ce casting, cette équipe, ces scénaristes, ce personnel incroyables”, a déclaré Lawrence après avoir remercié Apple et Warner Brothers. « Mes co-créateurs Brendan chasse, Joe Kelly, et Ted Lasso lui-même, notre chef intrépide, Jason Sudeikis. »