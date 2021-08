La séquence d’innovation de Samsung mène une bataille difficile avec Android

Samsung Unpacked 2021 a proposé un assortiment alléchant de gadgets de pointe, allant du Samsung Galaxy Z Fold 3 à la Galaxy Watch 4. Mais outre la vitrine matérielle à la pointe de la technologie, le lancement a souligné l’importance du logiciel dans la différenciation des produits. et soutenir ces nouvelles expériences utilisateur très importantes sur lesquelles Samsung tenait tellement à attirer notre attention.

Mis à part le marketing, Samsung a clairement mis une énorme quantité de travail dans le développement de logiciels afin de mettre ses derniers produits sur le marché. La Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic, par exemple, sont les premières montres connectées Wear OS de la société qui abandonnent le système d’exploitation interne Tizen de Samsung, pour Wear OS 3 qu’elle a aidé à concevoir en collaboration avec Google. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ressemblent aux meilleurs pliables de la société à ce jour, précisément en raison du mélange entre des fonctionnalités matérielles et logicielles améliorées qui permettent des choses aussi simples que de déplacer des applications entre les écrans.

Mais ce qui m’a le plus frappé à propos de Unpacked, c’est que Samsung est pratiquement seul à mener une bataille difficile avec Android pour faire de ces produits innovants une réalité.

Faire entrer Wear OS dans l’ère moderne

Il n’est pas controversé de dire que Wear OS a traversé des moments assez difficiles sous la direction de Google. Même après des années de développement, l’expérience utilisateur est restée non raffinée, insuffisamment cuite et manquant des fonctionnalités clés trouvées chez le plus grand rival de l’écosystème – l’Apple Watch. La faible autonomie de la batterie, l’interface utilisateur douteuse et le manque de produits phares et de mises à jour n’ont pas non plus aidé à vendre les consommateurs sur l’écosystème. Il n’est pas surprenant que de nombreux fabricants, dont Samsung, se soient tournés vers d’autres systèmes d’exploitation pour créer leurs appareils portables. Android Authority a qualifié la précédente génération de Galaxy Watch 3 de meilleure montre connectée pour les utilisateurs d’Android, malgré le manque de support tiers que vous trouverez dans les écosystèmes Wear OS et Apple Watch.

Wear OS 3 est conçu pour résoudre les problèmes de longue durée de la plate-forme. C’est une équipe de rêve entre l’interface utilisateur de montre de Samsung, sans doute la meilleure du secteur, le vaste écosystème d’applications de Google et les prouesses de fitness de Fitbit. Ensemble, cela peut enfin donner aux clients un écosystème de montres Android qui offre tout ce qu’ils veulent. Cependant, nous réserverons notre verdict jusqu’à ce que nous ayons passé plus de temps avec la Galaxy Watch 4. Sans oublier que le succès à long terme de la plate-forme dépendra du maintien de Google pour les améliorations et mises à jour futures.

Bien sûr, cela soulève la question de savoir pourquoi il a fallu sept ans à Google pour permettre à ses partenaires de personnaliser l’apparence de Wear OS et de s’attaquer à des problèmes de longue date tels que la durée de vie de la batterie et les performances des applications. Wear OS a si souvent semblé être une réflexion après coup pour Google, frôlant une nuisance avec laquelle il aurait peut-être souhaité ne jamais être impliqué. C’est donc à Samsung d’avoir innové dans le domaine des wearables sans la communauté de développeurs fournie avec l’écosystème d’applications de Google. Mais ce voyage aurait été beaucoup plus fluide si Google avait investi massivement dans le développement de Wear OS il y a des années.

Android doit rassembler de nouveaux appareils passionnants

Il est difficile de ne pas faire de parallèle entre le parcours de la smartwatch de Samsung et celui de ses smartphones pliables. Les produits Flip and Fold de Samsung innovent en avance sur le marché Android grand public et une fois de plus, ils mettent en place un travail logiciel supplémentaire. Des logiciels tels que Multi-View, Seamless Immersive View et Multitasking permettent aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de l’écran supplémentaire du Z Fold 3. Mais ce sont vraiment des fonctionnalités nécessaires pour amener les pliables au-delà des combinés traditionnels et dans une catégorie de produits à part entière. Même ainsi, Samsung est limité par ce qu’il peut fournir avec ses propres applications et celles que les développeurs tiers prennent explicitement en charge pour ces appareils.

Certes, Android 10 a introduit la prise en charge des fenêtres d’application redimensionnables, des aspects de charnière et une multi-fenêtre améliorée pour trois applications ou plus qui conviennent spécifiquement à ces nouveaux produits. Google a certainement rendu Android plus convivial pour les appareils avec des dispositions d’écran étranges et a même amélioré ses propres applications comme YouTube et Google Duo pour utiliser plusieurs écrans. Mais même ici, Samsung dirigeait le développement d’Android.

Google est depuis longtemps heureux que ses partenaires montrent la voie avec des fonctionnalités qu’il intègre finalement dans Android.

Sous la direction de Google, il n’y a pas eu d’avancées clés pliables pour le système d’exploitation mobile depuis lors. Android 12 vise principalement à redéfinir l’interface utilisateur, à renforcer les notifications et à ajouter de nouvelles fonctionnalités de confidentialité. Des trucs à peine avant-gardistes.

Ce n’est pas tout à fait surprenant cependant. Google s’est longtemps contenté de laisser ses partenaires montrer la voie et d’intégrer ultérieurement des fonctionnalités performantes à Android. Mais attendre et voir est une stratégie plus risquée à adopter avec un segment de produits révolutionnaire et potentiellement en rupture.

Les pliables de Samsung font plus que redimensionner et empiler des applications pour offrir l’expérience fluide que les consommateurs haut de gamme attendent. Par exemple, la barre des tâches du panneau de bord de Samsung comble l’écart de productivité entre les smartphones et les tablettes, tandis que le mode Flex utilise l’esthétique plus nouvelle du Galaxy Z Flip. Ce sont des fonctionnalités clés qui ont fait des pliables de Samsung des concepts aux appareils à part entière. Sans parler de sa messagerie propriétaire, de son appareil photo et d’autres applications conçues pour maximiser l’espace à l’écran.

Le système d’exploitation Android peut prendre en charge l’essentiel et donner aux développeurs de nouveaux outils pour jouer, mais c’est un logiciel personnalisé qui étoffe ces produits pour les faire vraiment fonctionner. Malheureusement, la prise en charge de base d’Android pour les appareils pliables ne repousse pas les limites, répétant la stratégie qui n’a pas réussi à galvaniser les tablettes Android et, jusqu’à récemment, les appareils portables.

Google ne peut pas diriger par l’arrière

Eric Zeman / Autorité Android

Bien sûr, Samsung n’est pas le seul à fabriquer des smartphones pliables. Nous aimons également beaucoup l’expérience Huawei Mate XS, bien que le manque d’applications Google reste un avertissement flagrant. Bien que plusieurs entreprises travaillant sur leurs propres idées propriétaires puissent produire de bons produits individuels, cela ne conduira pas à l’écosystème diversifié et compétitif que nous apprécions actuellement pour les smartphones Android. Cela ne peut se produire que si Google prend une longueur d’avance et joue un rôle actif dans l’intégration de fonctionnalités pliables de pointe dans son système d’exploitation. En plus des outils de développement existants pour créer des applications pliables.

Ceci est extrêmement important car les applications tierces doivent prendre en charge des ensembles de fonctionnalités communs si nous voulons qu’elles fonctionnent de manière transparente sur les produits de plusieurs marques. Sans oublier qu’Apple aurait son propre iPhone pliable en préparation. Apple ne viendra pas sur ce segment de produits avec un logiciel à moitié armé, et une approche attentiste pourrait coûter à l’écosystème des pliables Android son avance durement gagnée.

Le support de base d’Android pour les appareils pliables ne repousse pas les limites, répétant la stratégie qui n’a pas réussi à galvaniser les tablettes et les appareils portables.

Plus tôt Google intégrera des fonctionnalités et des outils logiciels plus flexibles et pliables dans Android, plus il est probable que les combinés pliables décolleront de manière significative pour les consommateurs grand public. La rumeur selon laquelle Google Pixel Fold suggère que la société est sur le point de prendre le segment de produits sous son aile. Bien que basé sur l’histoire de l’entreprise avec les tablettes, les téléviseurs et les appareils portables, je ne retiens pas mon souffle que Google dirigera de l’avant. Non, à moins qu’une entreprise comme Samsung ne force à nouveau la main, mais d’ici là, Samsung et d’autres mènent une bataille difficile pour innover.