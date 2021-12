La séquence impossible des Grizzlies

Comment cela peut-il être ? Quoi qu’il en soit, le fait est que c’est le cas. Les Grizzlies ont gagné à Miami (90-105) avec une autorité insultante. Et ils ont cinq victoires d’affilée. Cela ne parait pas grand-chose dans l’univers NBA mais c’est une bonne chose : ils ont été négatifs (9-10) quand Ja Morant s’est blessé et les mauvais présages les ont placés hors de la course Ouest (très pauvre, tout est dit) pour cette mésaventure du genou de sa franchise player. Mais ils ont remporté les cinq matchs qu’ils ont disputés depuis (14-10). Et quoi de plus incroyable, vraiment incroyable : Ils n’ont pas été derrière une seconde à aucun moment dans les cinq. À Miami au moins, ils étaient à égalité, ce qu’ils n’avaient pas fait (au-delà du 0-0) initial lors de leurs quatre victoires précédentes.

Les Grizzlies, bien qu’ayant l’une des pires défenses de la NBA, continuent de mener les matchs avec une énorme production offensive et beaucoup de foi, une compétitivité incontestable qui n’a jamais manqué depuis qu’ils ont été entraînés par Taylor Jenkins. Sans Morant, la figure de l’excellent Desmond Bane (21 points, 8 rebonds), en route pour le niveau des étoiles. Tyus Jones (14 points, 7 passes décisives) est un directeur de jeu sous-estimé, et Steven Adams n’est pas Jonas Valanciunas (dont il a occupé la place dans les régions du Tennessee) mais il fait son travail lors des derniers matchs : 17 points et 16 rebonds, 7 attaquants pour générer des secondes chances productives. Dillon Brooks, colle du dur, a ajouté 21 points et les Grizzlies l’ont emporté avec une échappée au premier quart (4-14, 6-20…) dont ils contrôlaient toujours un rival très diminué. L’Espagnol Santi Aldama a joué 11 minutes et a ajouté 1 point et 2 rebonds (0/4 aux tirs).

Le Heat, qui a débuté la saison 6-1, est dans un moment délicat. Ils ont perdu Bam Adebayo et ont plus à l’extérieur qu’à l’intérieur Jimmy Butler, qui est revenu après une absence de quatre matchs mais s’est à nouveau blessé au coccyx après une chute en début de match et a quitté le match au troisième quart. Il était l’ombre de lui-même, comme une équipe anémique en attaque et soutenue, presque sans tir extérieur, par les apparitions de Tyler Herro (24 points). Il y a quatre défaites en cinq matchs et trois de suite à domicile… où demain le champion arrive en visite, quelques Bucks qui accélèrent à fond. Tout le contraire de ceux de Spoelstra, dans la partie vallée.

Un géant nommé Joel Embiid

Avec cette présence géante qu’il a dans ses meilleurs matchs et avec une meilleure attitude, je fais tout moi-même, Joel Embiid a sorti les Sixers du pétrin à Charlotte, où les hommes de Doc Rivers ont gagné (124-127) en prolongation et après beaucoup de sueur et quelques bonnes frayeurs. Le match met en lumière l’effort des Hornets, qui sont venus après avoir battu les Hawks et ont remporté une autre belle victoire avec cinq victimes dues aux protocoles COVID, dont celles de trois titulaires (Ball, Rozier, Plumlee). Demain, le jeu se répète au Spectrum.

Le duel brise l’égalité entre les Sixers avec maintenant 11 défaites (13-11) et les Hornets avec 12 (14-12) après ne pas savoir comment clore une victoire qu’ils avaient de très près après avoir conservé le match pendant de nombreuses minutes. A 119-117 et dans la dernière minute, Kelly Oubre a lancé un triple trop vite au lieu d’allonger la possession, Embiid a traversé la piste et attaché, puis Miles Bridges et Embiid lui-même ont échoué. En prolongation, le Camerounais a inscrit 6 des 8 points des Sixers face à un adversaire fusionné, quasiment sans personnel et qui est resté à 2/9 aux tirs dans ces cinq minutes supplémentaires. Pourtant, Oubre en a eu trois fois plus pour forcer une deuxième prolongation. L’attaquant, malgré ces lacunes, était le meilleur de son équipe : 35 points, 5 rebonds, 4 interceptions. Le reste a été mis par Gordon Hayward (12 + 5 + 9), Cody Martin et PJ Washington dans une équipe qui se bat au minimum et dans laquelle ils semblent ajouter des joueurs comme JT Thor, James Bouknight et Nick Richards.

Embiid a insisté pour gagner et il l’a fait. Majestueux, il termine avec 43 points, 15 rebonds, 7 passes décisives et 15/20 aux tirs sur le terrain. Une affaire de domination pour une équipe qui n’avait plus rien, qui n’avait pas Tyrese Maxey mais qui a récupéré Tobias Harris (21 + 11 + 4). Demain, option revanche pour certains Hornets qui continueront dans le cadre. Des trucs de pandémie.

Le miracle des sorciers est terminé

Les Wizards continuent de se réveiller du rêve qui était un début de saison 10-3 pour eux. Depuis, huit défaites en douze matchs, quatre lors des cinq derniers et pour la première fois trois d’affilée après une chute dans l’Indiana (116-110) contre un Pacers qui, de son côté, en comptait quatre d’affilée et avait besoin d’une telle victoire. Ils sont désormais 10-16, encore loin de ceux de Washington, avec un bon 14-11 mais des sentiments de plus en plus mauvais.

Les Wizards ont remporté cinq victoires consécutives, dernier match inclus, contre des Pacers très agressifs en première mi-temps au cours desquels leur rival a ajouté dix défaites et est revenu pour jouer un très mauvais premier quart (28-18). Après deux matchs au cours desquels ils ont accumulé 25 points d’inconvénients, ils n’ont pas beaucoup amélioré leur image. et ils ne se sont pas vraiment rapprochés avant les derniers instants. Ils n’ont pas menacé un Pacers plus organisé et qui a profité de la baisse des révolutions de la défense de ceux de la capitale : 52,1 % aux tirs, plus de 39 % aux triples et 21/22 aux lancers francs. OUn régal pour Domantas Sabonis (30 points, 10 rebonds, 6 passes), bien accompagné de Malcolm Brogdon (17 + 6 + 8), LeVert (19 points), un Duarte actif (13 et 4 interceptions) et un Brissett très intense.

Les Wizards sont moins : Bradley Beal s’est beaucoup amélioré (34 points, 4 passes) après son mauvais match contre les Raptors mais Spencer Dinwiddie n’a pas joué, pour s’occuper de son genou, Hachimura et Bryant sont toujours absents et Bertans pouvait à peine jouer, avec gastro-entérite. Moins disciplinés et moins intenses qu’en début de saison, les Wizards n’ont pas de talent à revendre et les pertes commencent à s’accumuler.

Bonnes victoires pour les Bulls et les Hawks

Avec Bulls and Nuggets et dans le cadre, il commandait l’inertie et l’énergie des premiers, qui ne manquaient pas (109-97) et Ils réussissent un formidable 17-8 (l’équipe avec le plus de victoires à l’Est) malgré le fait que les pertes s’accumulent, les dernières celles de DeMar Derozan (selon les protocoles COVID) et Alex Caruso. Privés de deux joueurs aussi indispensables, les Bulls ont répondu à nouveau emmenés par Zach LaVine (32 points, 8 passes décisives) et un Nikola Vucevic qui a très mal tiré (8/24) mais a terminé avec 20 points, 10 rebonds et une bonne défense de Nikola Jokic. Les taureaux manquent d’argent mais ont beaucoup de groupes électrogènes : Derrick Jones, Tony Bradley un Ayo Dosumnu qui a brillé en partant (11 + 6 + 8) aux côtés de Lonzo Ball (20 + 10 + 4). Les Nuggets tombent en dessous de 50% de victoires (11-12), encore une fois sans aucune production d’un banc dans lequel personne n’a marqué plus de trois points et dans lequel Facu Campazzo s’est retrouvé sans marquer de points (0/5 aux tirs et 5 passes décisives en 21 minutes). Jokic, très peu accompagné une nouvelle fois, a terminé avec 17 points, 12 rebonds et 15 passes, Morris avec 19 points et 7 passes, Barton avec 19 points, Gordon 18…

A Minneapolis, un autre duel de minima s’est joué. Les Wolves (11-13) n’ont pas pu (110-121) avec quelques Hawks (13-12) illuminés de la ligne des trois (25/49), un point faible de la défense du Minnesota. Trae Young a mené la victoire avec 29 points, 7 rebonds et 11 passes décisives, et ils ont mis la percussion les triplés de Gallinari (4/6, 20 points) et Luwawu-Cabarrot (7/14, 23 points). Belle victoire pour quelques Hawks qui accumulent les pertes sur les ailes : Hunter, Reddish, Bogdanovic, Hill… Les Wolves, pour leur part, n’avaient ni D’Angelo Russell ni Patrick Beverley et ils lancèrent Leandro Bolmaro. L’ancien joueur du Barça est resté à 2 points et aucune assistance avec 1/6 aux tirs pour une équipe avec peu d’armes au-delà de Towns (31 + 16 + 6) et les points d’Edwards (20 en 19 tirs) et Beasley (24).