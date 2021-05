La séquence rebelle de la princesse Charlotte repérée dans la vidéo d’anniversaire de Kate et William | Royal | Nouvelles

Kate Middleton et le prince William partagent une vidéo d’anniversaire

Charlotte, qui aura six ans dimanche, est connue pour être la plus confiante, sûre d’elle-même et effrontée des trois enfants royaux. Cela contraste avec George en particulier, qui est plus réservé et doux. Dans la vidéo réconfortante de la famille, filmée à l’automne, on peut voir les enfants jouer ensemble sur la plage de Norfolk.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué que la chemise de Charlotte n’était pas repliée, les coins sortant de sous son pull, tandis que les chemises de ses deux frères étaient bien rangées.

Mme Gripper faisait partie de ceux qui ont remarqué que la chemise de Charlotte dépassait de sous son pull.

Elle a déclaré: «L’autre chose que j’ai repérée – je veux dire, nous sommes tous de grands fans de la princesse Charlotte, je pense qu’il est juste de dire que son anniversaire approche également ce week-end, alors croisez les doigts, peut-être plus de photos.

Princesse Charlotte avec sa chemise dégagée (Image: Kensington Palace)

Prince George tenant la main de sa mère Kate (Image: Kensington Palace)

«Mais elle courait partout, elle a mis son petit pull, mais les queues de sa chemise pointaient vers le bas – elle était fermement rentrée de la chemise, tandis que George et Louis, leurs chemises étaient parfaitement sous leurs pulls tout le temps.

“Donc, une autre raison pour laquelle j’aime un peu plus la princesse Charlotte aujourd’hui.”

M. Myers était enthousiasmé par la perspective d’une autre photo des Cambridges, disant: «Allez! Nous sommes juste gâtés!

Ce n’est pas la première fois que la fille de William et Kate montre son côté rebelle.

Le petit prince Louis avait sa chemise soigneusement rentrée sous son pull (Image: Kensington Palace)

Dans une vidéo des enfants de Cambridge jouant en 2019, Charlotte semblait être la patronne, disant à son frère aîné George d’aller plus vite alors que le couple grimpait sur des rochers près d’un ruisseau.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aiderait George avec quelque chose, la jeune royale a simplement répondu: «Non!

Encore plus en arrière, lors du baptême du prince Louis en 2018, Charlotte aurait dit aux photographes: “Vous ne venez pas!”

Lors du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, au cours duquel elle était une demoiselle d’honneur – et au centre du célèbre incident des pleurs de Meghan-Kate – elle a canalisé son oncle en tirant la langue pendant les célébrations.

La princesse Charlotte tire la langue au mariage de Meghan et Harry (Image: GETTY)

La dynamique de George et Charlotte reflète étrangement celle du prince William et du prince Harry quand ils étaient jeunes garçons.

Dans le documentaire d’Amazon Prime 2013 “ Royalty Close Up: The Photography of Kent Gavin ”, le photographe royal Kent Gavin lui-même a rappelé à quel point William était un garçon plus calme et plus sensible que Harry.

Il a déclaré: «C’était une période difficile quand ils étaient très jeunes.

«Je me souviens que William n’était pas heureux – Harry, pas un souci au monde, il était juste heureux.

«Mais William avait la tête baissée, tout comme sa mère le faisait au début.

Il a rappelé qu’Harry ne semblait pas dérangé par les caméras quand il était plus jeune, tout comme Charlotte semble être plus confiante devant l’objectif que son frère.

On ne sait pas si ce reflet des personnalités est une coïncidence ou est dû à la place de chaque royal au sein de la famille.

William et George sont tous deux destinés à devenir roi un jour et le fardeau de cette responsabilité peut affecter leur comportement.

Pendant ce temps, Harry et Charlotte – en tant que “ pièces de rechange ” – sont plus libres de se comporter comme ils le souhaitent.

D’un autre côté, on a fait valoir que le rôle de la réserve peut être plus difficile en ce que le rôle n’est pas défini et que l’héritier est souvent prioritaire sur eux.

Robert Lacey, auteur de «Battle of Brothers», a soutenu qu’Harry suivait la tradition d’autres «pièces de rechange» comme la princesse Margaret et le prince Andrew qui étaient «durement traités par le système royal qui favorise la lignée principale».

Si cette analyse est correcte, il est possible que l’avenir de la princesse Charlotte soit également difficile.

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, accédez à votre fournisseur de podcast habituel.