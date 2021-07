La séquence record de l’AAPL se poursuit, alors que l’action approche les 150 $

in

Ce mois-ci a vu une séquence de valeurs record de l’AAPL, le titre atteignant jusqu’à présent trois prix de clôture sans précédent et semblant prêt pour un quatrième à l’ouverture de la négociation ce matin.

Au moment de la rédaction de cet article, AAPL affichait 148,70 $ dans les échanges avant commercialisation et devrait atteindre 150 $ à tout moment maintenant…

Rapports PED30.

Apple à 145,64 $ : troisième record de juillet. Ouvert mercredi matin avec son quatrième. Le tableau [above] classe les trente premiers cours de clôture AAPL les plus élevés de tous les temps. Les dates en vert indiquent que le cours de clôture était un niveau record à ce moment-là. Merci à Terry Gregory d’AAPLInvestors, gardien des statistiques.

Alors que l’action pourrait recommencer à baisser avant d’atteindre 150 $, la trajectoire d’un mois semble encourageante.

Il y a eu un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles pour l’entreprise jusqu’à présent ce mois-ci. Du côté positif, les fournisseurs d’Apple ont annoncé de solides bénéfices ; des allégements fiscaux ont été convenus pour la fabrication d’iPad en Inde ; et un trio de rapports d’information sur le marché indiquent une très forte demande de Mac. En revanche, les pressions antitrust, fiscales et en matière de droit à réparation se poursuivent.

Mais Apple lui-même semble optimiste, demandant aux fournisseurs de produire 90 millions de modèles d’iPhone 13 d’ici la fin de l’année.

Comme mentionné par le rapport, citant des sources proches du dossier, Apple commande généralement environ 75 millions d’unités d’un nouvel iPhone pour sa période de lancement, qui s’étend généralement de septembre-octobre à la fin de l’année. Cette année, cependant, l’entreprise souhaite augmenter sa production de 20 %. La principale raison de la commande de plus d’unités iPhone est que la société pense probablement que les téléphones de cette année auront des ventes plus importantes à mesure que la vaccination COVID-19 progresse dans le monde. Ce sera également la deuxième mise à jour de l’iPhone prenant en charge les réseaux 5G, ce qui pourrait pousser encore plus de personnes à se mettre à niveau.

Apple doit dévoiler ses résultats du T2 et du T3 fiscal le 27 juillet.

