La séquence se termine à Luka Doncic

le Non-conformistes. Ils le font sans Jason Kidd sur le banc et Kristaps Porzingis sur le terrain, tous deux absents en raison du protocole du coronavirus. Ce sont six victoires consécutives, oui, mais c’est aussi la manière dont ils les ont remportées et contre qui. Les dernières victimes ont été les Bulls, une équipe qui a été séparée d’une séquence de victoires encore plus longue. Les habitants de Chicago voulaient neuf. Les Texans lèvent leurs doutes Contre un adversaire qui a été très régulier tout au long de la saison, rien à voir avec les hauts et les bas de Dallas. Avec cela, et en raison de la marge d’amélioration évidente qu’on voit en eux, cela leur donnera le sourire une nuit de plus.

La réunion, jouée dans un American Airlines Center que la dernière chose que j’avais vue était la cérémonie de retrait du ’41’ de Dirk Nowitzki, s’est terminée 113-99. Les Mavs n’ont hésité qu’au premier quart-temps, le reste était du gâteau pour eux.

Encore plus à voir Doncic. Le Slovène n’est pas à cent pour cent et, malgré cela, il atteint le triple-double. Encore une rencontre dans laquelle il rate trop de coups et sait par contre compenser ; dans ce cas particulier, donnant de bonnes passes de panier. Mais le vrai changement est d’avoir un bon groupe de joueurs secondaires remplissant le rôle jour après jour. Hardaway et Bullock continuent de souffrir dans ce rôle, mais Brunson n’échoue pas, Finney-Smith est une merveille, Kleber grandit et un autre joueur pourrait sortir, comme aujourd’hui Josh Green, l’Australien.

Les Mavs sont devenus incontrôlables à la fin du premier trimestre, au cours desquels la tendance semblait être celle d’un match égal. Une course de 2-13 pour conclure, avec White et LaVine désarmant la défense à domicile avec des triples, a été un coup dur mais rien de définitif. À partir de là, les Mavs ont vraiment commencé à couler. Une fois le score récupéré au deuxième quart-temps, il y a eu une belle bataille entre Brunson et Ball, avec quelques triples et l’apparition de Kleber pour continuer à répondre de l’extérieur, qui a cédé la place au reste. Dallas, entrant aussi dans le jeu de faire les plus belles actions pour que le public vibre, sans autre fin. Doncic l’a fait. Le Slovène a centralisé le poids et le rythme, alternant quelques finitions avec des passes qui ont laissé les coéquipiers prêts à terminer le jeu. Celui qui a le mieux profité de Luka était Green. Ce couple international est celui qui a définitivement désarmé les Bulls. Comme ils l’ont fait dans d’autres matchs, plusieurs triples presque d’affilée sont ceux qui se brisent, le réalisant ici avec six minutes à jouer. Les 18 points de Kleber et Green, respectivement, correspondaient bien à Doncic, qui d’un côté a terminé avec 22 + 14 + 14 mais de l’autre a souffert d’un 8/23.