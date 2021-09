La Serbie et l’Autriche promettent d’empêcher les réfugiés afghans d’entrer dans l’UE « Nous ne serons pas un parking ! | Monde | Nouvelles

in

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a rencontré le Premier ministre serbe Aleksandar Vucic alors que les deux dirigeants cherchaient à faire face aux vagues de migrants afghans entrant en Europe et passant par leurs pays. M. Kurz, qui a été dur sur les questions de migration, a déclaré que le problème devrait être résolu à la source alors qu’il a exhorté les pays voisins de l’Afghanistan à intensifier leurs efforts. M. Vucic a déclaré que la Serbie ne serait pas le “parking” pour les migrants qui attendent et envisagent de s’installer plus loin en Europe alors que les pays commencent à renforcer la sécurité de leurs frontières.

M. Kurz a appelé les pays plus proches de l’Afghanistan à accueillir la majeure partie des réfugiés car il craint une répétition de la crise des migrants syriens de 2015.

L’homme politique autrichien a déclaré que l’Autriche avait accueilli un nombre “disproportionnellement élevé” de réfugiés en 2015 et a déclaré que l’Autriche n’accepterait aucun migrant afghan.

En 2015, plus d’un million de réfugiés sont entrés en Europe et se sont réinstallés à travers le continent.

M. Kurz a déclaré qu’il était en contact avec des pays de la région du Moyen-Orient.

M. Vucic a rencontré M. Kurz lors de sa visite à Belgrade où les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse sur leurs projets.

M. Kurz a déclaré : « En ce moment, s’il y a une vague de migrants, ils se trouvent en Afghanistan.

« S’il y a des vagues vers d’autres pays, elles doivent être prises en charge dans les pays voisins et il ne doit pas arriver qu’elles se dirigent vers l’Europe. »

M. Vucic a ajouté : « Ceux qui quittent l’Afghanistan ont un objectif clair, l’Europe occidentale et les États-Unis d’Amérique.

“Peu d’entre eux veulent rester dans les Balkans occidentaux, nous montrerons notre solidarité envers tout le monde mais nous ne serons pas un parking pour les migrants.”

“Il se peut bien que l’Afghanistan soit l’aiguillon pour que cela se produise enfin, je ne pense pas que ce soit un problème auquel personne ou même deux pays doivent faire face, franchement.”

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré que les Afghans arrivant à la frontière extérieure de l’Europe ne seront pas expulsés vers l’Afghanistan car c’est trop dangereux pour eux.

Cependant, lors d’une conférence avec les ministres de l’intérieur, Mme Johansson a déclaré que l’UE devrait rechercher des moyens de réinstaller les réfugiés plus près de la région qu’ils fuyaient pour empêcher une énorme vague d’entrer dans le bloc.

Mme Johansson a déclaré aux ministres : «[We] ne devrions pas attendre que les gens se tiennent à notre frontière extérieure, nous devons les aider avant cela.

« Il est également important que nous aidions les personnes menacées dans l’immédiat à être réinstallées dans les États membres de l’UE. »