La Serbie « menace » de rompre ses relations avec l’Australie à propos de « l’affaire Djokovic »

01/08/2022

Act à 12h48 CET

.

Le Président du Parlement serbe, Ivica Dacique, a déclaré ce samedi que les relations de son pays avec l’Australie souffriront de la manière dont les autorités de ce pays traitent le joueur de tennis Novak Djokovic.

De plus, il a accusé Canberra d’essayer d' »empêcher » que Djokovic, d’abord classé dans l’ATP, « devient le meilleur joueur de tennis de l’histoire ».

« Cet accord est honteux et doit être clairement indiqué à l’Australie », a-t-il déclaré. Dacique à la chaîne de télévision publique serbe RTS.

Il a rappelé que le joueur de tennis serbe de 34 ans s’était rendu en Australie pour disputer le Grand Chelem après avoir reçu une dispense médicale de l’organisateur australien du tournoi (17-30 janvier) et avoir ainsi pu jouer sans être vacciné contre le covid- 19.

« L’affaire n’est pas particulière ou spécifique, ici il s’agit de la politisation de l’affaire », a précisé le parlementaire.

Après s’être assuré que d’autres joueurs de tennis entrent en Australie avec la même exemption que celle de Djokovicil a demandé: « Pourquoi quelqu’un se comporte-t-il de cette façon? » avec la première raquette au monde.

« C’est le joueur de tennis numéro un, un nom international et une légende, et un tel comportement est rare, honteux et effronté », a insisté le politicien serbe, affirmant que Djokovic Il est déjà le « gagnant » dans cette affaire.

Dans ce contexte, il a accusé les autorités australiennes de ne pas autoriser le joueur de tennis à disputer le tournoi pour « empêcher (Djokovic) devenir le meilleur joueur de tennis de l’histoire. »

Pour remporter l’Open d’Australie, où il a triomphé neuf fois, Djokovic allait battre le record du monde, avec 21 titres du Grand Chelem.

Le joueur de tennis serbe est arrivé à Melbourne mercredi dernier mais les autorités frontalières ont révoqué son visa et l’ont transféré dans un hôtel destiné à retenir les demandeurs d’asile, que la famille du joueur de tennis a qualifié de « sale » et « terrible ».

Il y attend, privé de ses biens à l’exception de son téléphone portable, jusqu’à lundi prévisible, la décision d’un tribunal australien sur son recours en révocation de visa.

La Serbie a demandé, jusqu’à présent en vain, aux autorités australiennes d’autoriser Djokovic attendez la décision dans une maison privée que vous aviez louée pour être pendant le tournoi.

Selon les avocats du joueur de tennis dans un document cité aujourd’hui par les médias australiens, l’exemption médicale dont le joueur de tennis a bénéficié est due au fait qu’il a été infecté par le SARS-CoV-2 le mois dernier.

« Le Mr. Djokovic avait reçu, le 30 décembre 2021, une lettre du directeur médical de Tennis Australia enregistrant qu’il avait bénéficié d’une « exemption médicale de vaccination contre le covid » parce qu’il s’était récemment remis du covid « , notent-ils.

Les avocats ont ajouté qu' »à ce moment-là 14 jours s’étaient écoulés depuis le test PCR positif et que le joueur de tennis » n’avait pas eu de fièvre ni de symptômes respiratoires du covid-19 « au cours des 72 heures précédentes.

Avec 354 semaines en tête du classement ATP, Djokovic détient déjà un record. De plus, il a terminé l’année numéro un pour la septième fois et est le vainqueur de 37 titres en Masters 1000, ce qui est également un record sans précédent.

Il est également le seul joueur de tennis à avoir remporté chaque Master au moins deux fois.