La «sérénade» inattendue de «Canelo» Álvarez à la réaction de Lucero et Mijares

L’ancien couple a donné un concert pour les personnes présentes à la fête, dans lequel Saúl a progressivement gagné la vedette, d’abord parce qu’il s’est approché de Lucero pour l’embrasser et lui offrir une rose, mais ensuite il a levé toute inhibition et est monté sur scène pour chanter, avec une dédicace spéciale pour elle, Cela et plus que Jeanne Sébastien.

Manuel a dû attendre son tour pour continuer le spectacle, et a même accepté en riant lorsque l’athlète lui a demandé : « Tu peux jouer de la guitare pour moi ici, mijo (en désignant un espace à côté de lui sur scène) » ; Comme l’artiste n’a pas résisté et s’est rendu sur le site, El Canelo l’a remercié en disant : « Comme je t’aime Mijares ! ».

Le boxeur a également réveillé, parmi ses followers, la question de « Flirtait-il avec le protagoniste de Deliciosa scélérat? » J’ai passé toute ma vie avec elle … malheureusement je ne suis pas de son époque, mais avec tout le dû respect, j’aurais adoré. »

Le fragment de la chanson de Joan que Saúl a choisi pour chanter la soi-disant Bride of America montrait également son admiration pour elle : « En allant te trouver je sauverais des tempêtes, des cyclones, des dragons, sans exagération. Pour pouvoir regarder dans ta belle yeux et vive la gloire d’être à tes côtés ».