La série ‘9-1-1’ Star quitte la série sur un mandat de vaccin COVID

L’acteur original du 9-1-1, Rockmond Dunbar, a quitté la série FOX en raison de nouveaux protocoles COVID dans l’émission exigeant que tous les acteurs soient vaccinés, rapporte Deadline mardi. Le personnage de Dunbar, Michael Grant, a été brusquement radié dans l’épisode de lundi du drame des premiers intervenants après que l’acteur a été rejeté pour une exemption médicale et religieuse aux exigences de vaccination fixées par la 20e télévision de Disney TV Studios.

« J’ai demandé des accommodements religieux et médicaux conformément à la loi et mon employeur m’a malheureusement refusé », a déclaré Dunbar à Deadline dans un communiqué après sa sortie. « Mes convictions sincères et mes antécédents médicaux privés sont des aspects très intimes et personnels de ma vie dont je ne discute pas publiquement et que je n’ai aucune envie de commencer maintenant. Je suis acteur dans ce domaine depuis 30 ans, mais mes plus grands rôles sont en tant que mari et père de nos 4 jeunes enfants. En tant qu’homme qui marche dans la foi, j’attends avec impatience ce que l’avenir nous réserve. «

Dunbar a poursuivi en disant à propos de ses plus de quatre saisons sur le drame à succès, « J’ai apprécié les 5 dernières saisons avec cette distribution et cette équipe merveilleuses et je chérirai le temps que j’ai eu la chance de passer avec cette série et je souhaite à tout le monde de ne rien participer mais le meilleur. »

Un porte-parole de 20th Television a également répondu par une déclaration au rapport de Deadline, affirmant que le studio prend la santé et la sécurité de tous ses employés « très au sérieux », ce qui est la raison du « processus de confirmation obligatoire » pour les personnes travaillant dans la zone A le ses productions – qui se compose des membres de la distribution et de l’équipe qui travaille directement avec eux. « Afin d’assurer un lieu de travail plus sûr pour tous, le personnel de la zone A qui ne confirme pas son statut vaccinal et ne répond pas aux critères d’exemption ne pourra pas travailler », a poursuivi le représentant.

L’adieu de Grant est intervenu au milieu d’un scénario de la saison 5 dans lequel le personnage original du 9-1-1 gérait l’enlèvement et le sauvetage de son fils Harry avec son ex-femme Athena (Angela Bassett). Dans l’épisode de lundi, le petit ami de Grant a annoncé qu’il se rendrait en Haïti pour aider aux efforts de secours des ouragans en tant que neurochirurgien, ce qui a incité Grant à proposer et à l’accompagner là-bas. La sortie émotionnelle de son personnage est survenue lorsqu’il a annoncé à Athéna et à leurs enfants sa décision de se rendre en Haïti.