La série a été confirmée pour une deuxième saison

Il y a quelques jours, les réseaux ont appris que le succès série Chucky a été renouvelé pour un Deuxième Saison et il arrivera au cours de l’année prochaine, à laquelle beaucoup de gens sont enthousiasmés.

Récemment, il a été confirmé sur les réseaux sociaux que la série Chucky aura une deuxième saison, qui arrivera dans le courant de 2022.

A noter que la nouvelle a été relayée via les réseaux sociaux de l’émission et, comme prévu, elle n’a pas mis longtemps à devenir virale, ce qui a provoqué la fureur des fans.

Et c’est que depuis la première du premier volet, ils sont plus que impatients de connaître les nouvelles aventures que Jake Wheeler et sa bande d’amis leur réservent, ainsi que les futurs crimes de la poupée diabolique.

Il convient de mentionner qu’il y a quelques semaines, une rumeur avait commencé à circuler qui assurait le renouvellement de la série, ce qui a été confirmé par inadvertance par l’un des protagonistes de la série.

De même, il est important de noter que la première saison diffusera son dernier épisode le 30 novembre et durera 90 minutes.

En revanche, selon les informations circulant sur Internet, la première saison de la série connaît un franc succès, puisqu’elle a atteint 9,5 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis.

Face à cette situation, Don Mancini, créateur de la franchise Child’s Play, s’est dit extrêmement heureux de l’accueil que ce projet a eu.

Nous sommes ravis de commencer à tirer les ficelles d’une deuxième saison de chaos de marionnettes avec Chucky… Aux fans, Chucky envoie ses remerciements et son message toujours éternels : « Ce n’est pas fini, loin de là. Ils feraient mieux de surveiller leurs arrières en 2022 », a déclaré le cinéaste au magazine Variety.

Il convient de mentionner que la première saison de Chucky comportera huit épisodes, diffusés exclusivement aux États-Unis sur la chaîne SYFY.

En Amérique latine, la nouvelle série est disponible sur la plate-forme Star + dans la langue originale anglaise et avec des sous-titres espagnols.