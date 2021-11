La série « à la plateforme de Star+

« Chucky : The Series » arrive enfin sur la plateforme Star+ | Instagram

La série La poupée démoniaque « Chucky » est enfin arrivée sur la célèbre plateforme Star + et le meilleur de tous, c’était juste pour fêter Halloween, vous pouvez donc maintenant profiter du premier chapitre de cette série acclamée.

A cette occasion l’emblématique poupée diabolique cherchera à faire la sienne dans une ville américaine et nous vous dirons de quoi il s’agira.

Il ne fait aucun doute que les fans du genre horreur attendent avec impatience la série de l’un des personnages les plus célèbres de ce genre ces derniers temps, « Chucky », qui est arrivé sur la plate-forme de Étoile + en ce mois d’octobre pour la célébration de Halloween.

C’est l’histoire créée par George Donald « Don » Mancini, qui cherche à faire renaître ce personnage qui a brillé sur grand écran avec tous ses films.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le personnage est né en 1988, avec le film « Chucky la poupée du diable », réalisé par Tom Holland et produit par David Kirschnerv.

Grâce à l’incroyable succès de la franchise, l’histoire s’est poursuivie avec « The Bride of Chucky », qui est sorti 10 ans plus tard en 1998, en 2004 elle s’est poursuivie avec « The Son of Chucky », 2013 « The Curse of Chucky » et enfin « Culte de Chucky », en 2017.

L’histoire de cette nouvelle série se concentre sur une ville du New Jersey, aux États-Unis, plongée dans un grand chaos.

Tout commence lors d’une vente de garage, où une figurine « Chucky » est à vendre et le jeune « Jake Wheeler » décide d’acheter la poupée qui est possédée par l’âme de Charles Lee Ray.

Après que les gens commencent à être poignardés et que les sales secrets et les hypocrisies de la ville soient révélés.

Il convient de mentionner que le casting de la série est composé de Brad Dourif qui interprète « Chucky », Zackary Arthur joue le jeune protagoniste « Jake Wheeler », le cousin « Junior Wheeler », de Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, comme » Lexy Cross », Björgvin Arnarson, dans les rôles de « Devon Evans », Fiona Dourif, dans les rôles de « Nica Pierce » et Alex Vincent, dans les rôles de « Andy Barclay ».

La série de poupées diaboliques « Chucky » a été créée le 27 octobre sur la plateforme Star +, qui compte huit chapitres qui en présenteront un par semaine, tous les mercredis.

D’un autre côté, l’une des sorties qui a également suscité une grande émotion récemment était le douzième film de la saga Halloween, idéal pour les cinéphiles passionnés de films d’horreur.

Et c’est que le terrifiant et implacable Michael Myers revient au grand écran avec son 12e film, intitulé « Halloween Kills: The night is not yet fini », l’une des premières de films les plus attendues par beaucoup de ceux qui ont suivi cette histoire depuis les années soixante-dix. .