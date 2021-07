La série A League of Their Own d’Amazon a décroché un choix A + pour remplir les crampons de Tom Hanks

Le casting de Nick Offerman met en place un casting déjà incroyable pour A League of Their Own d’Amazon. Offerman rejoint Abbi Jacobson de Broad City (également co-créateur de la série), Chanté Adams de Bad Hair, D’Arcy Carden de The Good Place, Gbemisola Ikumelo de Famalam, Kelly McCormack de Letterkenny, Roberta Colindrez de Vida et Dale Dickey de Unbelievable, entre autres. Molly Ephraim, Kate Berlant et Melanie Field seront les stars récurrentes. Ainsi, cette série Amazon s’annonce déjà comme une contrepartie solide du film tout aussi étoilé, co-dirigé par Geena Davis, Madonna et Rosie O’Donnell.