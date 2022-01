La série ABC suscite un regain d’intérêt parmi les médias sociaux un an après la finale

Les agents du SHIELD de Marvel ont pris fin en 2020. Plus d’un an après la finale, les fans demandent à ABC de relancer la série de super-héros. Sur Twitter, la campagne « #SaveAgentsOfShield » parmi les fans semble prendre de l’ampleur.

Agents of Shield mettait en vedette Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker et Elizabeth Henstridge, entre autres. Le spectacle a servi de spin-off de The Avengers, car il a eu lieu après la bataille de New York. Après sept saisons, la série s’est terminée en juillet 2020. Même si Agents of Shield a pris fin il y a plus d’un an, les fans ont récemment suscité un regain d’intérêt pour le retour de la série.

Sur Twitter, le hashtag « #SaveAgentsOfShield » a été inondé de fans exprimant leur espoir que la série et ses personnages puissent revenir d’une manière ou d’une autre. Découvrez ce que ces mêmes fans disent.

Clarification

TRÈS IMPORTANT !! Toute la tendance #SaveAgentsofSHIELD n’est PAS pour une émission de la saison 8, mais uniquement pour voir le #Agentsofshield dans les futurs films et émissions MCU, tout comme Kingpin et Daredevil. Nous ne demandons ni une saison fraîche ni un redémarrage !! — Kunal | Besoin de plus de moots AOS !! (@AOS_is_Canon) 5 janvier 2022

Alors que certains fans souhaitent que la série revienne sous quelque forme que ce soit, d’autres ont souligné que la campagne était expressément liée aux personnages de la série. Ils veulent les voir dans d’autres programmes Marvel.

précédentsuivant

Prendre la parole

Je me joins à la chose Wordwide #SaveAgentsOfShield aujourd’hui. Pas parce qu’il doit revenir (bien qu’un spécial Disney+ serait) Mais parce que les acteurs ont créé des personnages incroyables qui méritent la même chance d’apparaître dans le multivers #MCU que d’autres en ce moment. pic.twitter.com/RG52wq4FXm – Dan (@DJohnBrown) 5 janvier 2022

Ce fan a souligné qu’il voulait voir les personnages d’Agents of Shield revenir dans l’univers cinématographique Marvel d’une manière ou d’une autre. Peut-être que Marvel prendra note de cette campagne majeure.

précédentsuivant