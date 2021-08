La série abordable de Pixel Buds A de Google se dirige vers l’Inde

TL;DR

Google apporte les Pixel Buds A en Inde. Les vrais écouteurs sans fil abordables seront mis en vente en dessous de 10 000 roupies à partir du 25 août.

Il y a quelques mois, Google a annoncé les Pixel Buds A, ses nouveaux écouteurs économiques dans quelques régions. Maintenant, ils se dirigent enfin vers l’Inde pour rivaliser sur le marché concurrentiel des têtes de milieu de gamme du pays.

Les Pixel Buds A sont visuellement identiques aux Pixel Buds de deuxième génération et incluent bon nombre des mêmes commandes tactiles de base. Le son adaptatif est également inclus, qui ajuste le volume en fonction des facteurs environnementaux. Nous avons trouvé cette fonctionnalité un peu gênante dans notre examen, mais certains peuvent la trouver utile. Des microphones à formation de faisceaux pour les appels et les invites à l’assistant Google intégré sont également disponibles.

Les Pixel Buds A obtiennent également un indice IPX4 pour la résistance à la transpiration et une durée d’écoute de cinq heures par charge avec 24 heures supplémentaires dans le boîtier de charge. Cependant, il n’inclut pas le chargement sans fil.

Google Pixel Buds A prix et disponibilité en Inde

Alors, combien vont-ils coûter et quand pouvez-vous les acheter ? Eh bien, vous aurez besoin de Rs 9 999 (~ 135 $) pour accrocher une paire en Clearly White. En termes de conversion directe de devises, c’est étonnamment un peu plus que ce que Google demande aux États-Unis. Les Pixel Buds A sont également beaucoup plus chers que les produits de plusieurs concurrents.

Google Pixel Buds série A

Les Pixel Buds abordables de Google visent à augmenter votre productivité. Ils contiennent de nombreuses fonctionnalités et un facteur de forme que vous connaissez et aimez. Tout ce que vous avez à faire est de choisir une couleur.

Les têtes seront en vente le mercredi 25 août 2021 chez Flipkart, Reliance Digital et Tata Cliq. Vous pouvez également avoir de la chance en parcourant la version locale du Google Store.