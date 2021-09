La série animée arrivera sur HBO Max Mexico – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Lorsque la plateforme Warner est arrivée au Mexique, la première chose que ceux qui ont grandi dans les années 90 ont fait a été de rechercher dans le catalogue des dessins animés classiques pour raviver la nostalgie. Quelle ne fut pas sa surprise d’apprendre que Batman : The Animated Series n’était pas dans la collection HBO Max. En fait, beaucoup ont réclamé plus que quelques absences dès le premier jour. Mais de tous les plus demandés par les fans de DC était la série animée sur le ciel couvert.

Cependant, la plateforme a déjà officiellement confirmé que la série arriverait en septembre 2021.

Apprenez ici l’histoire derrière la création de l’une des séries animées les plus emblématiques de l’histoire.

Le chevalier noir trouve ses ténèbres

Bruce Timm a quitté cette réunion avec une idée inattendue en tête. Jean MacCurdy, le président de Warner Bros. Animation, avait réuni tous les membres de l’entreprise pour réfléchir aux propriétés du catalogue Warner qu’ils pourraient transformer en séries animées. “Le premier film de Tim Burton venait de sortir et ce fut un énorme succès”, a déclaré Timm – qui à l’époque en 1992, était designer chez Tiny Toon Adventures – à Vulture.

« Dès que j’ai entendu [que Batman estaba disponible] J’ai pensé : ‘Pouah ! C’est ce que je veux faire !’. Alors je suis retourné chez moi, j’ai rangé toutes mes affaires de Tiny Toons et j’ai commencé à dessiner. Depuis que je suis enfant, Batman a toujours été l’un de mes personnages préférés à illustrer, mais je n’avais jamais fait une version qui me plaisait complètement. Mes interprétations du personnage ont toujours été basées sur celles de quelqu’un d’autre. C’était la première fois que j’avais un Batman à la Bruce Timm.”

Sa conception du Chevalier Noir allait au-delà des angles aigus de ses dessins et d’une noirceur inhabituelle pour un dessin animé. Thématiquement, son plan était d’insérer tout le mythe de la chauve-souris dans une atmosphère de film noir, art déco du New York des années 30 et d’un ton de maturité sans précédent.

“Le studio nous a demandé de nous assurer que nous ne voyions pas de violence”, a déclaré Paul Dini – qui est également venu à Batman en tant qu’écrivain et producteur après son travail sur Tiny Toons – à Vulture dans une rétrospective pour le 25e anniversaire de la série. Afin de respecter les règles établies et de réaliser la vision d’une série attrayante pour les petits comme pour les grands, toutes les violences sont évoquées, mais jamais vues. « On montre, par exemple, une ruelle vide et on entend le bruit d’un fusil, puis une ombre entre dans l’image. Les cadres n’ont pas pu s’y opposer, mais quel tableau qui se peint dans l’esprit du spectateur !”

Dini est responsable de certains des arcs narratifs les plus emblématiques de Batman: The Animated Series. Il créa par exemple Harley Quinn et en fit pleurer plus d’un avec “Heart of Ice”, l’histoire d’origine de Mr. Freeze.

Grâce aux scripts et illustrations de Dini, Timm et Eric Randomski ; Déjà les interprétations déjà classiques du casting dirigé par Kevin Conroy (Batman / Bruce Wayne) et Mark Hamill (Joker), aujourd’hui Batman: The Animated Series (qui est déjà sur HBO Max) se souvient non seulement comme l’une des meilleures interprétations de le Knight Night au milieu quoi, mais l’une des meilleures séries animées en général.

Source : CinéPremière