La série animée Visions obtient une première bande-annonce et une date de première Disney + ⋆ .

Une promo spéciale de premier aperçu a été publiée pour Star Wars : Visions, une collection de dix courts métrages d’animation créés par LucasFilm et certains des plus grands créateurs d’anime japonais de studios tels que Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru et Production IG ; regardez-le ici…

En tant que première aventure formelle dans l’anime, chaque court métrage “Star Wars: Visions” porte une sensibilité japonaise unique, qui s’aligne à bien des égards sur le ton et l’esprit de la narration de Star Wars. Depuis le début, les histoires racontées dans la galaxie Star Wars ont compté la mythologie japonaise et les films d’Akira Kurosawa parmi leurs nombreuses influences, et ces nouvelles visions exploreront davantage cet héritage culturel à travers le style d’animation et la perspective uniques de chaque studio d’animation.

Star Wars : Visions sera diffusé sur Disney+ le 22 septembre.

