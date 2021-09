La série Apple iPhone 13 est désormais disponible à l’achat en Inde : vérifiez le prix, les offres, les spécifications et tout ce que vous devez savoir

L’un des points forts des modèles iPhone 13 Pro est la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

iPhone 13, iPhone 13 Pro en Inde : Le grand jour est là ! L’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont en vente en Inde. La vente a commencé dès 8 heures du matin ici dans plusieurs points de vente, et la gamme iPhone 13 est désormais également vendue sur le site Web d’Apple et d’autres plateformes de commerce électronique. L’Inde fait partie des plus de 30 pays et régions où la vente de la gamme iPhone 13 a été lancée aujourd’hui, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l’Australie, le Canada, le Japon et l’Allemagne. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la vente du smartphone tant attendu en Inde.

iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro Max : Disponibilité en Inde

Les utilisateurs en Inde peuvent commencer à acheter le téléphone dès maintenant en se rendant sur le site officiel d’Apple. En dehors de cela, les points de vente officiels comme Vijay Sales, Croma et Reliance Digital vendront également physiquement la nouvelle gamme d’iPhone dans leurs magasins. Le site de commerce électronique Amazon, c’est aussi tous les modèles de la nouvelle gamme. Cependant, jusqu’au moment de cette copie, la plate-forme de commerce électronique indigène Flipkart n’énumérait que 4 modèles de couleurs différentes d’iPhone 13, tous dotés de 512 Go de mémoire. Aucun autre modèle n’a encore été répertorié sur leur site Web.

Dans les magasins de détail, les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que des normes de distanciation sociale soient en place.

De plus, les clients en Inde et dans d’autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, etc., qui avaient déjà pré-commandé leur téléphone commenceront à recevoir leurs envois à partir d’aujourd’hui.

iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro Max : Prix et offres

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini seront disponibles pour les utilisateurs dans cinq couleurs différentes – rose, bleu, minuit, Starlight et (produit) rouge, et chacun aura trois variantes – 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’iPhone 13 Mini coûtera Rs 69 900 pour le modèle 128 Go, tandis que le modèle 256 Go est au prix de Rs 79 900. En revanche, le modèle 512 Go de l’iPhone 13 Mini coûtera Rs 99 900. Pendant ce temps, la variante iPhone 13 128 Go coûtera aux utilisateurs 79 900 Rs, la variante 256 Go de 89 900 Rs et la variante 512 Go de 1 09 900 Rs.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont disponibles en quatre couleurs – Sierra Blue, Silver, Gold et Graphite. Ils ont également quatre variantes de stockage – 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. La variante 128 Go pour Pro sera disponible pour Rs 1 19 900, tandis que la variante 256 Go coûtera Rs 1 29 900. La variante de 512 Go sera disponible pour Rs 1 49 900 et la variante 1 To a été au prix de Rs 1 69 900. D’autre part, Pro Max exigera des utilisateurs qu’ils déboursent 1 29 900 Rs pour la variante 128 Go et 1 39 900 Rs pour la variante 256 Go. La variante 512 Go du Pro Max coûtera aux utilisateurs 1 59 900 Rs, tandis que la variante 1 To coûtera aux utilisateurs 1 79 900 Rs.

Les utilisateurs achetant un iPhone 13 ou un iPhone 13 Mini auprès d’un distributeur agréé Apple seraient éligibles pour obtenir une remise en argent de Rs 6 000 s’ils effectuent l’achat avec une carte bancaire HDFC. De plus, l’utilisation d’une carte bancaire HDFC pour l’achat d’un iPhone 13 Pro ou d’un iPhone 13 Pro Max les rendra éligibles à un cashback de Rs 5 000. En dehors de cela, certains points de vente au détail offriront également des remises d’échange supplémentaires.

Apple offre également des avantages de reprise, permettant aux utilisateurs qui échangent des modèles d’iPhone 8 ou ultérieurs contre l’iPhone 13 d’obtenir une remise allant jusqu’à Rs 46 120 via le site Web d’Apple. Des plans de versement mensuels flexibles sont également disponibles sur le site Web d’Apple pour les clients.

Gamme Apple iPhone 13: Spécifications et fonctionnalités

Les quatre modèles ont été équipés du SoC A15 Bionic et seront livrés avec iOS 15. Les téléphones auront également un système de caméra TrueDepth à l’avant pour Face ID et selfies, et des encoches plus petites. Alors que les téléphones iPhone 13 et iPhone 13 Pro de 6,1 pouces sont équipés d’un écran OLED Super Retina XDR avec une résolution de 1 170 × 2 532 pixels, l’iPhone Pro Max est un écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces avec une résolution de 1 284 × 2 778 pixels. . L’iPhone 13 Mini, quant à lui, dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 5,4 pouces avec une résolution de 1 080 × 2 340 pixels.

L’un des points forts des modèles iPhone 13 Pro est la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Alors que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont une configuration de caméra arrière double avec un tireur ultra-large 12MP et un tireur grand angle 12MP. L’iPhone 13 Pro et le Pro Max disposent d’un téléobjectif supplémentaire de 12 MP et d’un scanner LiDAR.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont trois variantes de stockage, de 128 Go à 512 Go. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, quant à eux, commencent avec 128 Go, mais sont les premiers iPhones à disposer d’un énorme 1 To Go, qui est le modèle haut de gamme des téléphones.

