La série Arcane de Netflix obtient une nouvelle bande-annonce et une date de sortie en novembre

L’événement de la série animée Netflix Arcane arrive sur le service de streaming le 6 novembre. Basé sur le monde de League of Legends, Netflix et Riot Games ont lancé une nouvelle bande-annonce pour la série à venir lors de Tudum, l’événement de Netflix.

Arcane se déroule dans le monde utopique de Piltover dans plusieurs régions de Runeterra. Bien sûr, vous pouvez vous attendre à des œufs de Pâques de la série League of Legends, qui comprend des visages familiers, comme Jinx, Vi et Caitlyn. Et oui, il y aura beaucoup d’action, d’aventure et d’intrigue. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

La première arrivera à 19 h 00, heure du Pacifique, quelques heures après la finale de League of Legends Worlds. Arcane se composera de neuf épisodes avec trois épisodes dans chaque acte. Les trois premiers épisodes – qui suivent Jinx et Vi – seront lancés le 6 novembre. L’acte deux d’Arcane débarque le 13 novembre et l’acte trois arrive le 20 novembre. Ces derniers actes arriveront à 12 h 00 PT à leurs dates de sortie respectives.

Selon le synopsis officiel de la série, “Arcane plonge dans l’équilibre délicat entre la riche ville de Piltover et le ventre miteux de Zaun. Connue à travers Runeterra comme la” ville du progrès “, beaucoup des esprits les plus brillants appellent ces villes leur maison . Mais la création de l’hextech, un moyen pour toute personne de contrôler l’énergie magique, menace cet équilibre. Alors qu’Arcane détient l’histoire des champions de League of Legends, la série est conçue pour être autonome en tant que monde complexe rempli de décisions morales, une animation à couper le souffle et une narration pleine de suspense.” Netflix nous a tous donné notre premier aperçu de la série pendant Geeked Week, où nous avons vu des plans de Jinx et Vi, et avons obtenu un long teaser de 19 secondes pour Arcane.

Arcane met en vedette Hailee Steinfeld dans Vi, Katie Leung dans Caitlyn, Kevin Alejandro dans Jayce, Jason Spisak dans Silco, Ella Prunell dans Jinx, Toks Olagundoye dans Mel, JB Blanc dans Vander et Harry Lloyd dans Viktor.

“Les joueurs du monde entier adorent League et son univers”, a expliqué Nicolo Laurent, PDG de Riot Games. “Leur passion est ce qui nous inspire pour créer des expressions de Runeterra dignes de leur fandom. Le lancement d’Arcane est le début du prochain chapitre pour Riot et nous avons hâte que les joueurs voient ce que nous leur réservons à travers les jeux, divertissement et sports. “En reconnaissance de ce moment, nous plaçons les joueurs au centre d’une expérience de lancement incroyable. Worlds et Arcane se combineront pour former une célébration mondiale unifiée, mêlant compétition, divertissement et communauté d’une toute nouvelle manière. Pensez-y comme à un super week-end pour les joueurs.”

Arcane devait initialement sortir en 2020; cependant, la pandémie de COVID-19 a entraîné des retards de production. Le spectacle est inspiré du jeu vidéo d’arène de combat en ligne multijoueur Riot Games League of Legends. Lancé en 2009, c’est l’un des plus grands jeux d’esport au monde.

