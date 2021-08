La série Armor Wars de Marvel débarque le comédien Yassir Lester en tant que scénariste en chef

La prochaine série Armor Wars de Marvel a nommé le comédien Yassir Lester en tant que scénariste en chef, ce qui a été rapporté par Deadline. Lester a écrit des crédits pour la série animée Black Dynamite d’Adult Swim, Duncanville, ainsi que des crédits d’acteur sur Brooklyn Nine-Nine et Black-Ish.

Armor Wars a été initialement annoncé lors de la présentation d’un investisseur en décembre 2020. La série limitée mettra en vedette Don Cheadle, qui reprendra son rôle de James Rhodes, également connu sous le nom de Warmachine, dans un complot où la technologie de Tony Stark tombe entre de mauvaises mains. Bien qu’Armor Wars n’ait pas encore trouvé son directeur, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, continuera d’être le producteur de la série qui serait encore aux premiers stades de développement.

Lester et Cheadle ne sont pas des étrangers. Armor Wars sera la deuxième fois que le couple travaille ensemble après leur précédent travail sur la série Showtime Black Monday.

Bien que l’expérience de Lester soit principalement dans l’écriture de comédie, son argumentaire pour Armor Wars a excité à la fois les dirigeants de Cheadle et de Marvel quant à la direction que Lester prendrait pour la série, selon Deadline.

Armor Wars est un autre spectacle d’action en direct de Marvel Disney +, aux côtés de succès actuels comme Wandavision, Falcon and the Winter Soldier et Loki, et de projets à venir comme Hawkeye et Ms. Marvel.