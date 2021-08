La série Carpool Karaoke d’Apple renouvelée pour la cinquième saison, désormais sous la marque Apple TV + originale

Apple a renouvelé son Carpool Karaoke: The Series original de longue date pour une cinquième saison. L’émission a été l’une des premières incursions d’Apple dans le contenu original, avant la création de la division TV +, aux côtés de Planet of the Apps, qui a été rapidement annulé.

Jusqu’à présent, la série a été marquée comme provenant du département vidéo Apple Music et mise à disposition via les applications Apple Music et Apple TV. À partir de la saison cinq, il sera désormais présenté comme une série originale Apple TV + et apparaîtra aux côtés des autres titres premium phares d’Apple.

La production de Carpool Karaoke, à la fois la série Apple et le segment principal de James Cordon, a été interrompue au cours des dix-huit derniers mois en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, la franchise devrait reprendre le tournage bientôt à mesure que les précautions COVID s’assoupliront.

Carpool Karaoke: The Series a remporté une série d’Emmys pour le prix exceptionnel des séries de variétés courtes, et la dernière quatrième saison est à nouveau nominée cette année.

Cependant, il était difficile de trouver les épisodes de Carpool Karaoke d’Apple dans l’application TV. Franchement, c’était presque impossible – à moins que vous ne sachiez le rechercher dans l’onglet Rechercher. Une partie des avantages de la transition vers TV+ sera une meilleure découverte, car désormais Carpool Karaoke figurera parmi les autres titres d’Apple dans l’onglet dédié «Originals».

Carpool Karaoke passera officiellement à Apple TV + lors de la première de la cinquième saison.

