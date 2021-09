La série classique LeVar Burton reçoit un traitement documentaire après “Jeopardy!” Hébergement

Comme M. Rogers et Bob Ross avant lui, LeVar Burton reçoit le traitement documentaire. Le Hollywood Reporter a révélé que Butterfly in the Sky du studio XTR couvrira Reading Rainbow et ses 23 ans sur PBS. Reading Rainbow, dans lequel Burton encourageait l’alphabétisation et aidait les enfants à s’intéresser à la lecture, était le programme PBS le plus regardé en classe et a été largement acclamé, remportant plus de 250 prix, dont 26 Emmy Awards et un Peabody Award.

Le documentaire est actuellement en production et XTR a déclaré qu’ils espéraient qu’il “honorerait l’héritage de la série et enseignerait aux jeunes générations ce jalon de l’histoire de la télévision dans notre ère actuelle d’apprentissage à distance”. Le film sera une combinaison de séquences d’archives et de nouvelles interviews avec Burton et d’autres. Bradford Thomason et Brett Whitcomb (GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling) sont sur le point de réaliser, et ils ont parlé au Hollywood Reporter de l’influence que Reading Rainbow avait sur lui dans sa jeunesse.

“La lecture de Rainbow était ma fenêtre sur la grande ville et sur diverses cultures”, a déclaré Whitcomb. “Avec des segments comme ceux de ‘Hill of Fire’, ‘Liang and the Magic Paintbrush’ et d’innombrables autres épisodes, Reading Rainbow était sans doute la première fois que je rencontrais une télévision ‘de style documentaire’ quand j’étais jeune, plantant une graine qui m’inspirer pour le reste de ma vie et me conduire là où j’en suis dans ma carrière à ce jour.”

“En tant que Mexicain-Américain ayant grandi à Houston, j’ai toujours été entouré de diversité”, a ajouté Thomason. “Plus que n’importe quelle émission à la télévision, Reading Rainbow reflétait les cultures qui m’entouraient. Lorsque le salon du livre est arrivé dans mon école, je suis allé directement aux titres de Reading Rainbow. Je ne le savais pas à l’époque, mais l’énoncé de mission de l’émission se manifestait en moi. Je dévore des livres encore aujourd’hui et je sais que Reading Rainbow y est pour quelque chose.”

Burton était récemment un hôte invité sur Jeopardy! et a été accueilli chaleureusement par les fans de la série. Alors que l’équipe derrière Jeopardy! a décidé de le transmettre en tant qu’hôte permanent – ​​le drame n’a fait qu’empirer à partir de là – mais Papillon dans le ciel sera, espérons-le, le témoignage du travail que Burton a fait et qu’il mérite.