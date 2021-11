La série complète avant HBO Max Revival

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Accrochez-vous à vos Manolo Blahniks et cosmos ! Les fans de Sex and the City vont se régaler avant les vacances cette saison. Coïncidant avec la sortie de la série de revival HBO Max And Just Like That… diffusée en décembre exclusivement sur le streamer, Warner Bros. Home Entertainment célèbre la sortie attendue avec un coffret élégant et élégant de la série révolutionnaire et emblématique, Sex and the City et ses deux films, maintenant disponibles à l’achat.

Disponible pour la première fois sur Blu-ray dans une superbe haute définition, le bas de Noël présente les six saisons et ses deux films dérivés sur 18 disques en résolution nette de 1080p en écran large 16:9. Avec un son et une image parfaitement remasterisés, le spectacle peut être vécu non seulement en anglais, mais également en français, en espagnol et en portugais. De plus, plusieurs options de sous-titres sont disponibles pour ceux qui ne veulent pas perdre tout le plaisir juteux de la traduction.

Avec plus de 3 heures de bonus déjà sortis qui ne sont pas en haute définition mais partagés sur d’autres coffrets, vous pouvez enfin en profiter tous en place grâce à ce coffret chic. Certaines de ces fonctionnalités incluent « Inside Sex and the City », qui est une création de la série; « Meet the Cast », présentant de nouveaux fans et renouant avec les anciens fans avec leurs favoris, et un segment décrivant le meilleur de la mode de la série dans « The Fashion of Sex and the City ». De plus, pour ceux qui sont curieux du processus d’écriture et des one-zingers hilarants auxquels Samantha est si souvent associée, les fans apprécieront le long métrage sur « Les écrivains de Sex and the City ».

En plus de ces segments, les fans peuvent avoir un aperçu des réalités de New York avec la fonctionnalité « Sex and the City: Real New Yorkers » qui donne aux téléspectateurs un véritable aperçu de la ville alors que la série célèbre le réalisme culturellement diversifié des personnages. cadre et ambiance influents. C’est peut-être la meilleure caractéristique, reliant directement la série à son premier amour – NYC. Les autres fonctionnalités incluent le commentaire d’épisode avec le producteur exécutif, Michael Patrick King, ainsi qu’une featurette en coulisses avec la costumière Patricia Field, des hommages d’adieu, des fins alternatives pour la finale, des scènes supprimées et la série de séminaires du Musée de la télévision et de la radio et la discussion du panel des écrivains de l’USCAF.

Gagnant de sept Emmy Awards et de la toute première émission du câble à remporter une série comique exceptionnelle, Sex and the City a révolutionné la narration à travers les liens de l’amitié féminine. Avec Sarah Jessica Parker dans le rôle de Carrie Bradshaw, une écrivaine basée à New York qui explore et expérimente le monde unique de la scène des rencontres de Manhattan, tout en expérimentant les joies de la vie à New York avec ses trois meilleurs amis (et habitués de la distribution), la responsable des relations publiques Samantha Jones ( Kim Cattrall), l’avocate d’affaires Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et une amie idéaliste du genre « happy ever after », Charlotte York (Kristin Davis). L’émission s’est déroulée de 1998 à 2004, donnant plus tard deux suites de films et a accueilli une multitude de stars invitées, dont Bradley Cooper, Bridget Moynahan, Justin Theroux, David Duchovney, Alanis Morisette, Timothy Olyphant, Kat Dennings et bien d’autres.

La nouvelle de la reprise de And Just Like That…, qui sera présentée en première le mois prochain, a mis les fans dans une frénésie, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour leur enthousiasme. C’est un moment dans le temps dont Parker admet qu’elle est aussi la plus excitée ! « Des filles de quatorze ans promenant le chien avec leurs pères m’appellent : ‘Je ne peux pas attendre !' », a déclaré Parker au magazine Vogue pour son numéro de décembre. « Je pense que les jeunes femmes s’identifient toujours vraiment à cette histoire. Il s’agit de trouver des amitiés qui comptent, de chercher un travail qui vous épanouit et de poursuivre l’amour, même lorsqu’il vous entraîne, ensanglanté, dans la rue. »

Sex and The City : La série complète avec Sex and the City : The Movie et Sex and the City 2 est maintenant disponible à l’achat sur Amazon, Best Buy et Target avec un PDSF de 179 $ US. La série et les films sont également disponibles en version numérique, où les clients peuvent instantanément diffuser et télécharger tous les épisodes pour les regarder n’importe où et n’importe quand sur leurs appareils préférés.