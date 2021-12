La série controversée de Netflix est de retour avec une bande-annonce de la saison 2 traitant d’allégations d’inconduite sexuelle

Cheer sera officiellement de retour pour la saison 2 le 12 janvier. Mardi, Netflix a publié la bande-annonce de la nouvelle saison qui présente en grande partie le casting discutant des allégations d’inconduite sexuelle contre la star de la saison 1, Jerry Harris, par Entertainment Tonight. Harris a été arrêté en septembre 2020 pour des accusations de pornographie juvénile. Il a été inculpé de six autres chefs d’accusation, dont quatre chefs d’exploitation sexuelle d’enfants, un chef de séduction et un chef de voyage avec l’intention d’avoir des contacts sexuels illicites avec un mineur.

La bande-annonce de la saison 2 de Cheer présente des images du FBI faisant une descente au domicile de Harris. De plus, de nombreux membres de la distribution peuvent être vus en train de discuter de la situation, notamment l’entraîneur de pom-pom girls en chef de Navarro, Monica Aldama. Elle dit : « C’est définitivement la saison la plus difficile que j’aie jamais connue. » Aldama a poursuivi, alors qu’elle refoulait ses larmes: « Je ne peux même pas, genre, le traiter pour le moment. » Gabi Butler, qui a également figuré dans la saison 1, évoque également le stress auquel l’équipe Navarro a été confrontée ces derniers temps. La pom-pom girl explique : « La pom-pom girl est la seule chose qui peut me faire oublier tout le reste. »

La nouvelle a éclaté en septembre 2020 que Harris faisait l’objet d’une enquête du FBI pour avoir prétendument sollicité des images sexuelles et nues de mineurs. Peu de temps après l’annonce de cette nouvelle, il a été signalé que Harris avait été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d’accusation, dont un chef de recel de pornographie juvénile. En décembre 2020, Harris a plaidé non coupable des sept chefs d’accusation dont il était accusé. S’il est reconnu coupable, il encourt une importante peine de prison. Chaque chef d’exploitation sexuelle est passible d’une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison. L’accusation de séduction est passible d’un minimum de 10 ans de prison.

Lorsqu’il a été signalé pour la première fois qu’il faisait l’objet d’une enquête, un représentant de Harris a publié une déclaration dans laquelle ils ont nié les allégations. La déclaration disait : « Nous contestons catégoriquement les allégations formulées contre Jerry Harris, qui se seraient produites lorsqu’il était adolescent. Nous sommes convaincus que lorsque l’enquête sera terminée, les faits réels seront révélés. » L’entraîneur de Cheer Aldama a également publié une déclaration sur les allégations et a écrit que son cœur avait été « brisé en un million de morceaux » en entendant la nouvelle « choquante et inattendue ». Elle a poursuivi: « Nos enfants doivent être protégés contre les abus et l’exploitation, et je prie fort pour les victimes et toutes les personnes concernées. Veuillez respecter notre vie privée alors que notre famille pleure pendant cette période déchirante. »