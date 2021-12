La série CW Sci-Fi ‘4400’ glorifie les tactiques violentes de Black Panther

Depuis la montée de Black Lives Matter, Hollywood tente de réhabiliter la réputation historique des Black Panthers, un mouvement marxiste-léniniste qui prônait une révolution violente. Le redémarrage de science-fiction réveillé de CW 4400 est la dernière émission télévisée à célébrer l’histoire de cette organisation terroriste nationale.

4400 raconte l’histoire d’un groupe d’hommes et de femmes de différentes époques qui se retrouvent mystérieusement transportés dans l’année 2021. L’épisode « Empowered Women Empower Women » du lundi 6 décembre se concentre sur l’histoire de Claudette Williams (Jaye Ladymore), épouse d’un prédicateur et participante active du mouvement des droits civiques dans les années 1950.

Arrivée en 2021, Claudette a accepté un travail dans un bar où un homme blanc arrogant et fanatique nommé Barney (Stef Tovar) est le barman (beaucoup d’hommes blancs de la série sont méchants). L’amie de Claudette, Mme Grover (Adilah Barnes) apporte ses coupures de presse sur un vieil ami du passé nommé Barb qui est devenu un leader des militants Black Panthers. Claudette approuve ce que son amie a fait. La scène revient aux années 1950 et montre Claudette exhortant son mari prédicateur abusif Jimmy et ses collègues militants à adopter des tactiques violentes.

Claudette : Regarde ma fille. « Elle est devenue une dirigeante de l’organisation Black Panther, estimant: » Nous sommes restés trop longtemps les mains dans le dos pour leur donner la paix. Mais nous avons appris…’ » (voix brisée) : « ‘… Seule la révolution garantira la paix que les Noirs méritent.’ » Mme Grover : Vous savez ce qui a changé ? Dans le mouvement d’aujourd’hui, les voix des femmes sont non seulement entendues mais suivies. Pas autant qu’ils devraient l’être, mais certainement plus qu’à votre époque. Je me demande ce que Barb penserait de Barney. Claudette : Ouais, Barb savait qu’il y avait beaucoup de Barneys qui pourrissaient ce pays de l’intérieur. Mme Grover : Que pensez-vous que Barb ferait si elle savait à quel point les Barneys d’aujourd’hui ont gravi les échelons ? Claudette : Assis tout haut et puissant dans des positions si puissantes. Mm-hmm. Jimmy : D’accord, écoutez bien. Hey. J’ai vu de près les photos de nos sœurs et frères. C’est pourquoi nous arrivons sur leurs marches. Femme : Oui ! Homme : C’est vrai. Jimmy : Nous apporterons notre message au quartier général du Klan. (Tous s’exclament) Claudette : Et s’asseoir comme nous le faisons toujours? Des petits canards assis qui n’attendent que d’être tués. Et si nous rendions cela personnel et frappions au cœur du monstre ? Femme : Oui. Claudette : La maison du Grand Magicien. Femmes : Claudette. Oui, Claudette. Jimmy : D’accord, mon cher. (Bavardage indistinct) Ça suffit. Homme : Laisse-la finir, Jimmy. Claudette : Je ne parle pas de sit-in. Nous bombardons la maison de ce diable blanc. Et personne ne doit être là. Personne ne doit se blesser. Mais nous lui montrons, à lui et à sa famille, ce que cela fait d’être terrorisé et de quoi nous sommes capables. Femme : Attagirl. Barbara : Oui ! Bobby : Ce n’est pas une mauvaise idée. D’autres organisations ont riposté. Femmes : Exactement. Oui. Bobby : J’ai entendu dire qu’il y avait eu du succès. Claudette : Il y a. Il y en a, Jimmy. Jimmy : Vous devez tous excuser ma femme passionnée qui parle à son tour. Frères, vous savez que nous ne pouvons pas combattre le feu par le feu. Nous devons obéir à ce que notre Seigneur demande. Matthieu 5:38-40. « Mais je vous dis : « Ne résistez pas à une personne méchante. Si quelqu’un vous gifle sur la joue droite, tendez-lui aussi l’autre joue.

Remarquez comment la scène dépeint de manière insipide les sit-in comme la tactique d’organisation du personnage négatif (le mari violent). Les sit-in ont finalement contribué à la déségrégation du sud des États-Unis, mais la noble héroïne rejette les sit-in comme inutiles et veut plutôt recourir aux bombardements. Le mouvement Black Panther est présenté comme un mouvement supérieur au mouvement pacifique (et aussi très efficace) des droits civiques des années 1950 et 1960 dirigé par le révérend Martin Luther King, Jr. Les Black Panthers se sont livrés à des assassinats, des tortures et des meurtres (y compris des leurs propres membres).

Le dialogue sur les « voix des femmes » est probablement une référence aux femmes dirigeantes marxistes formées au BLM qui prônent également la révolution violente. Pour ces révolutionnaires marxistes, le succès du mouvement de protestation non-violente de l’ère des droits civiques est un reproche à leurs tactiques. Par conséquent, ils doivent le démolir et réécrire son histoire.

Le câble est en train de mourir et les redémarrages coûtent un sou à la douzaine, mais des émissions comme celle-ci reflètent toujours le «récit» plus large que la gauche cherche désespérément à promouvoir. 4400 n’est que la dernière émission télévisée à promouvoir les Black Panthers et ce ne sera pas la dernière.

Cette diatribe a été présentée aux téléspectateurs en partie par Old Navy, Progressive et Subaru. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux en parrainant un tel contenu.