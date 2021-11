La série d’action en direct Cowboy Bebop de Netflix a des couleurs ternes

Il y a une blague sur le caca quelque part ici, mais je ne vais pas la laisser tomber. Capture d’écran : Netflix / Kotaku

Depuis la sortie de la première bande-annonce officielle fin septembre, Netflix a tweeté quelques comparaisons côte à côte de Cowboy Bebop, montrant comment la prochaine adaptation en direct se compare à la série animée originale. Un de mes plats à emporter ? Cela semble prometteur. L’autre plat à emporter ? Il a vraiment besoin de couleur.

Lire la suite: L’intro de Netflix Live-Action Cowboy Bebop est bonne

Prenez, par exemple, cette scène ci-dessous. Du neuvième épisode de l’anime, « Jamming With Edward », le navire titulaire, le Bebop, atterrit sur un plan d’eau sur Terre. Ce que l’anime dépeint est une masse vibrante de bleu alors que le brun industriel du navire brise la magnifique surface de l’eau, créant une cascade de vagues saisissantes. L’adaptation en direct a une scène similaire, mais tout est marron : le bateau, l’eau, les bâtiments en arrière-plan, même le ciel ! Le tout a l’air plat, sans la palette de couleurs accrocheuse de l’anime.

Ce n’est pas non plus la seule scène terne. Le compte Twitter Cowboy Bebop a partagé quelques autres clips de comparaison qui soulignent davantage à quel point l’adaptation en direct semble être incolore. Mais celui qui me frappe est celui ci-dessous du cinquième épisode, « Ballad of Fallen Angels ». Il voit Spike Spiegel et l’antagoniste majeur Vicious se battre dans une église, leurs personnages illuminés par un grand et magnifique vitrail derrière eux. Ce qui est en fait une scène évocatrice en raison de l’iconographie religieuse et de la composition du plan est rendu plutôt sans émotion, encore une fois à cause des couleurs plates.

G/O Media peut toucher une commission

Je ne suis pas le seul à penser que l’adaptation en direct a besoin de couleur. De nombreuses réponses aux comparaisons côte à côte proviennent de fans de la série qui se demandent ce qu’il est advenu de toutes les couleurs, pas seulement du bleu. Certains ont même pris sur eux de « corriger les couleurs » de certaines parties de ces clips.

Lire la suite: La distribution originale de la voix japonaise de Cowboy Bebop revient pour doubler la série Netflix

Il reste à voir si la série d’action en direct frappera l’ambiance familière de l’anime original, mais les couleurs que je vois n’inspirent pas trop de confiance en ce qui concerne l’apparence de la chose. Et c’est important pour Cowboy Bebop – c’était un looker, avec une riche palette de couleurs et des visuels impressionnants pour la fin des années 90. Nous verrons quand la série de 10 épisodes arrivera sur Netflix le 19 novembre.