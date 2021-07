La série d’action en direct Fairly OddParents se déroule au début du tournage ⋆ .

Nickelodeon Studios a annoncé que la production de la prochaine série d’action en direct de Paramount+ de la série animée emblématique de Nickelodeon Mes parrains sont magiques a finalement commencé à Los Angeles. Cette annonce est également venue avec la publication du synopsis officiel et des détails du personnage, tout en confirmant l’implication des membres de la distribution originale, Susanne Blakeslee et Daran Norris alors qu’ils reviennent officiellement pour reprendre leurs rôles respectifs en tant que parrains et marraines fées préférés des fans Wanda et Cosmo. . Mes parrains sont magiques la série d’action en direct devrait faire ses débuts plus tard cette année, après quatre ans depuis que la série animée originale a terminé sa série de 10 saisons.

« Au cours de sa course, Mes parrains sont magiques a accordé une quantité infinie d’imagination aux téléspectateurs, où aucun souhait n’était trop grand ou trop petit », a déclaré Zack Olin, co-responsable de Nickelodeon & Awesomeness Live-Action, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de bâtir sur la Assez étrange univers avec cette expérience totalement unique que l’équipe créative incroyablement talentueuse de la nouvelle émission a concoctée pour une nouvelle génération d’enfants sur Paramount +. »

CONNEXES: Clifford the Big Red Dog Trailer présente la nouvelle photo d’action en direct de Paramount

Paramount+ Mes parrains sont magiques reprendra des années après la fin de la série originale et présentera maintenant de nouvelles pistes sous la forme de la cousine de Timmy Turner, Vivian “Viv” Turner et de son nouveau demi-frère Roy Ragland. Rejoindre Cosmo et Wanda est une toute nouvelle distribution dirigée par Audrey Grace Marshall (L’hôtesse de l’air) en tant que Viv Turner ; Tyler Wladis (Parents célibataires) comme Roy Ragland; Laura Bell Bundy (Parfaite harmonie) en tant que maman de Roy, Rachel Ragland; Ryan-James Hatanaka (Nancy a dessiné) en tant que père de Viv, Ty Turner; et Imogen Cohen comme leur amie, Zina Zacarias.

Dans la série live-action, Ty Turner déracine sa vie pour retrouver sa petite amie du lycée, Rachel Ragland, dans la ville de Dimmsdale, poussant sa prudente fille de 13 ans, Viv, dans un nouveau monde où elle ne correspond pas Une fois sur place, son cousin, Timmy, confie à ses parrains fées, Wanda et Cosmo, de l’aider à s’adapter en la prenant sous leurs ailes. Témoin du transfert des fées, le nouveau demi-frère de Viv, Roy, en hérite également et les deux frères et sœurs doivent s’unir pour surmonter les obstacles sur leur chemin, le tout avec l’aide de leurs nouveaux parrains fées qui brandissent des baguettes et exaucent leurs vœux.

CONNEXES : Avatar : le dernier film d’animation du maître de l’air en préparation !

Mes parrains sont magiques est produit par le showrunner Christopher J. Nowak et Samantha Martin, avec Mike Caron en tant que réalisateur et producteur exécutif du pilote. Il est produit par le créateur original de la série animée Butch Hartman et Fred Seibert. Le projet est supervisé par Zack Olin, Shauna Phelan et Omar Camacho de Nickelodeon Studios.

La série originale a été diffusée pendant 10 saisons de 2001 à 2017 à Nickelodeon. Au cours de sa course, Mes parrains sont magiques est devenu l’une des propriétés les plus appréciées de Nickelodeon par les fans et les critiques, ayant remporté et été nominé pour des dizaines de prix.