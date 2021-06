La série d’action en direct Halo sera sans showrunner – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Malheureusement, Master Chief perd sans même commencer la campagne. De nouveaux rapports suggèrent que s’il y a une deuxième saison, la prochaine série Halo n’aura pas le même showrunner. Aujourd’hui, le projet de télévision est toujours en développement, avec le producteur et scénariste Steven Kane en tête. Kane occuperait son poste jusqu’à la fin de la post-production de la première saison dans son intégralité. Cependant, une fois le travail terminé, il quittera l’univers Covenant pour toujours.

Deux ans se sont écoulés depuis que Steven Kane s’est installé à Budapest dans le but d’en prendre les rênes. Ses fonctions en tant que showrunner Halo ont commencé en mars 2019 et il le fait à temps plein depuis. Selon Variety, Kane est déjà impatient de retourner aux États-Unis “pour des raisons personnelles”, ce qu’il fera une fois son engagement dans la série résolu.

D’autre part, jusqu’à il y a une semaine, on croyait encore que Kyle Killen faisait équipe avec Kane en tant que co-showrunner. Cependant, le même rapport Variety note que “Killen a quitté le projet avant le début de la production, car il se sentait incapable d’exercer des fonctions de showrunner à temps plein pendant le tournage de l’émission à Budapest”. Fait intéressant, il a rejoint le projet bien avant Kane, à la mi-2018, lorsque Showtime a annoncé que Halo serait composé de dix épisodes.

En février 2021, la série en développement a quitté Showtime pour enfin tomber dans le giron de la plateforme de streaming Paramount Plus. Sa production (toujours en vigueur) est soutenue depuis fin 2019, elle a donc en partie subi les ravages de la pandémie de COVID-19. Actuellement, une première saison composée de neuf épisodes est signalée, dont le lancement est prévu pour l’année prochaine.

Concernant l’argument, il y a peu de détails. Halo abordera certainement le même conflit guerrier entre l’humanité et le groupe extraterrestre Covenant; une guerre que nous avons connue à travers les jeux vidéo homonymes de Xbox Game Studios. On assistera à la présence du Master Chief John-117 lui-même, interprété par Pablo Schreiber (Defending Jacob), du Dr Catherine Halsey, interprété par Natascha McElhone (Californication), et de l’intelligence artificielle Cortana, qui revendique la voix de Jen Taylor (même actrice qui a assumé ce rôle dans les jeux originaux).

Source : CinéPremier