La série d’action en direct “Powerpuff Girls” perd un acteur principal

L’adaptation en live-action de The Powerpuff Girls a rencontré un autre hic cette semaine en perdant l’une de ses trois stars : Chloe Bennet. Selon un rapport de Deadline, Bennet a quitté la production et ne jouera plus le rôle de Blossom. Dove Cameron et Yana Perrault devraient toujours jouer respectivement Bubbles et Blossom.

Des sources proches de la production de Powerpuff Girls ont déclaré que Bennet n’avait tout simplement pas signé de nouvel accord pour rester sur le projet après le premier tournage pilote, et que des problèmes de planification l’empêchent désormais de continuer. La CW prévoit apparemment de poursuivre l’émission, car les initiés ont déclaré que la recherche d’un nouveau Blossom commencerait le mois prochain. Le réseau a suscité l’intérêt des fans à l’idée de ce redémarrage, puis les a confondus en mai avec l’annonce que le pilote serait “retravaillé”.

“La raison pour laquelle nous faisons des pilotes, c’est parfois que les choses manquent, c’était juste un manque”, a déclaré sans ambages Mark Pedowitz de The CW à l’époque. “Nous croyons complètement au casting, nous croyons en Diablo [Cody] et bruyère [Regnier], les scénaristes… dans ce cas, le pilote n’a pas fonctionné.”

L’action en direct Powerpuff Girls est censée fonctionner comme une suite de la série animée de Cartoon Network. Dans ce document, les trois enfants super-héros seront présentés comme « des jeunes d’une vingtaine d’années désabusés qui regrettent d’avoir perdu leur enfance à cause de la lutte contre le crime ». La série originale du créateur Craig McCracken avait un ton surréaliste, avec des éléments de science-fiction et de fantaisie qui ont été laissés intentionnellement inexpliqués.

La prise d’action en direct a peut-être eu du mal à se différencier sans répondre à trop de ces questions par rapport à l’original. Comme l’a dit Pedowitz, la reprise “a peut-être été un peu trop campante”, mais il a déclaré qu’elle devait également “rendre justice” à l’original. Cela ressemble à un bon équilibre à trouver.

Le pilote original comprenait également Robyn Lively, Tom Kenny, Donald Faison et Nicholas Podanny. Il n’est pas clair s’ils reviennent tous pour la reprise ou non. Il a été réalisé par Maggie Kiley, qui semble rester à bord.

Alors que le travail sur ce renouveau se poursuit, l’intérêt pour les versions animées connaît un regain. Les Powerpuff Girls sont maintenant en streaming sur Hulu et HBO Max. Cela inclut la série originale qui s’est déroulée de 1998 à 2005 et le renouveau animé qui s’est déroulé de 2016 à 2019. Jusqu’à présent, Bennet et The CW n’ont pas commenté publiquement ce changement de casting.