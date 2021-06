La série d’action en direct Resident Evil Netflix présente Lance Reddick dans le rôle de l’emblématique Albert Wesker z .

Cool, calme et souvent menaçant, Lance Reddick est un acteur de genre talentueux. Il pourra tester ces capacités en jouant l’un des méchants les plus emblématiques du jeu vidéo. Reddick a été choisi pour incarner Albert Wesker dans le prochain Resident Evil série d’action en direct.

Il rejoindra Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nuñez, qui ont toutes des rôles non divulgués au moment du reportage. Reddick est un acteur prolifique, jouant dans des films comme John Wick et le lauréat 2020 Une nuit à Miami. Il a également eu des rôles principaux dans des séries télévisées comme des rôles principaux dans des émissions comme Le fil, once, Bosch, et La frange.

Initialement commandé par le streamer en août de l’année dernière, Netflix a donné à l’émission d’une heure une commande de huit épisodes. Surnaturel Andrew Dabb est scénariste, producteur exécutif et showrunner. Mary Leah Sutton s’occupera également de l’écriture et de la production exécutive.

Selon Deadline, la série se déroule « près de trois décennies après la découverte du virus T, une épidémie révèle les sombres secrets d’Umbrella Corporation ». On ne sait pas si la série sera liée à la série de films originale ou au prochain redémarrage de la franchise de films qui arrivera à l’automne.

