La série d’action en direct ‘Star Wars’ ‘Ahsoka’ mettra en vedette le retour de Prequel Major Star

Hayden Christensen jouera dans Ahsoka, l’une des prochaines séries Disney + Star Wars en tant qu’Anakin Skywalker/Darth Vader. Rosario Dawson joue également le personnage principal, Ahsoka Tano, qui a fait ses débuts en live-action dans The Mandalorian Season 2. Ahsoka est un personnage introduit dans la série animée The Clone Wars, qui se déroule entre les films Attack of the Clones et Revenge of the Sith. .

Christensen apparaîtra dans Ahsoka, mais on ne sait pas quel sera son rôle. On pense qu’Ahsoka se déroule après les événements du Retour du Jedi, au cours desquels Anakin/Vader est décédé. Il pourrait cependant apparaître dans des flashbacks, soit en tant qu’Anakin s’il y a des scènes se déroulant pendant la guerre des clones, soit en tant que Vader s’ils montrent des flashbacks sur la période précédant Un nouvel espoir. Une autre possibilité est qu’il pourrait jouer un Force Ghost puisque Return of the Jedi a établi qu’Anakin est devenu un fantôme, similaire à Obi-Wan Kenobi et Yoda. Disney n’a pas commenté le rapport du Hollywood Reporter sur le casting de Christensen.

Ahsoka sera écrit par Dave Filoni, qui a présenté Ahsoka comme le padawan d’Anakin pendant la guerre des clones. Jon Favreau, qui a créé The Mandalorian, est également impliqué en tant que producteur exécutif. La production devrait démarrer début 2022.

Christensen a joué Anakin dans l’épisode II – L’attaque des clones (2002) et l’épisode III – La vengeance des Sith (2005), aux côtés d’Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan et de Natalie Portman dans le rôle de Padme Amidala. Ses performances n’ont pas été tenues en haute estime, mais les fans ont commencé à s’échauffer avec lui ces dernières années alors que de plus en plus d’embrasser les préquelles de George Lucas. Il jouera également dans Obi-Wan Kenobi, une prochaine série limitée avec McGregor, mais on ne sait pas non plus à quel point son rôle sera important dans cette série. Il se déroule dans les années qui ont précédé Un nouvel espoir, bien qu’avant qu’Anakin ne fasse un avec la Force.

Ahsoka est l’un des rares personnages de Star Wars introduit en dehors des principaux films d’action en direct pour devenir une icône majeure de la culture pop. Elle a été présentée dans le film d’animation de 2008 Star Wars : The Clone Wars, et a d’abord reçu un accueil mitigé. Au fur et à mesure que son rôle dans la série The Clone Wars grandissait et que le personnage se développait, de plus en plus de fans l’embrassaient. Elle est apparue plus tard dans Star Wars Rebels et a toujours été doublée par Ashley Eckstein, qui a même fait une brève apparition dans l’épisode IX – The Rise of Skywalker. Dans l’épisode « Chapitre 13: Les Jedi » de la saison 2 de The Mandalorian, Dawson a fait sa première apparition en tant qu’Ahsoka.

La prochaine série en direct de Star Wars Disney + est The Book of Boba Fett, qui sera finalement diffusée le 29 décembre. Obi-Wan Kenobi, qui ne comportera que six épisodes, sera la prochaine en 2022. Une troisième saison de The Mandalorian est également en fabrication. L’Acolyte, qui se déroule des centaines d’années avant A New Hope, est en cours de développement.