La série d’actualité de Jon Stewart arrive sur Apple TV + cet automne, intitulée «  Le problème avec Jon Stewart  »

Apple TV + a annoncé plus de détails sur sa série originale très attendue avec Jon Stewart. Apple dit que l’émission s’intitulera Le problème avec Jon Stewart et fera ses débuts sur Apple TV + cet automne. L’émission a été rapportée pour la première fois en octobre 2020.

Apple affirme que cette émission n’est que le premier projet issu de ce qui sera un partenariat pluriannuel entre Stewart et TV +.

