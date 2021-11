La série d’Amazon Fairfax et pourquoi il est si difficile de faire une bonne émission télévisée sur Internet

Il y a un nouvel envoi de médias sociaux, d’influenceurs et de la génération Z, cette fois sous la forme d’une série animée appelée Fairfax. Actuellement en streaming sur Amazon, c’est une émission loufoque et absurde dans le style artistique de BoJack Horseman, et suit quatre jeunes de 12 ans obsédés par les réseaux sociaux à Los Angeles : l’activiste à l’esprit élevé Derica (Kiersey Clemons), le sneakerhead Benny (Peter S. Kim), le cinéaste en herbe Truman (Jaboukie Young-White) et Dale (Skyler Gisondo), un transplanté de l’Oregon dont les polaires Patagonia et les sacs banane font de lui une icône du streetwear accidentelle.

Fairfax n’est évidemment pas censé être une représentation réaliste du monde – à un moment donné, les quatre collégiens s’échappent d’un repaire maléfique sous une parodie du magasin Supreme (appelé Latrine) à l’aide d’une fidget spinner. Mais lorsqu’il s’agit de décrire des phénomènes en ligne réels, les choses sont encore plus étranges. C’est parce que créer un bon récit sur le fonctionnement d’Internet est vraiment, vraiment difficile.

Un exemple : dans le deuxième épisode, le nouveau venu Dale doit créer un compte Instagram et le faire passer à 100 abonnés afin d’assister à une soirée exclusive « vérifiée » à laquelle son béguin assistera. Pour ce faire, il effectue une série de farces de plus en plus cruelles et dangereuses (pensez à jeter de la pizza au visage des gens) sous la poignée @BigPeenz, puis se transforme inévitablement en un influenceur pompeux et obsédé par lui-même que son béguin, naturellement, déteste. C’est censé être un commentaire sur la superficialité de la culture de l’influence et l’importance d’être soi-même, mais parce que c’est une sitcom, lorsque Dale a enfin sa place en tant que cible d’une farce d’un autre influenceur, il perd immédiatement tous ses abonnés. Ce qui, bien sûr, n’a aucun sens : si quoi que ce soit, un moment « viral » comme celui-ci aurait fait de lui une affaire encore plus importante.

Ce n’est pas entièrement la faute des auteurs de Fairfax : la scène « devenant virale » à la télévision et au cinéma est presque toujours soit extrêmement irréaliste et/ou déroutante – la façon dont Hollywood dépeint cette expérience ne ressemble absolument en rien à la réalité, malgré le fait que pratiquement chaque kid in America connaît quelqu’un qui est devenu viral sur une plate-forme ou une autre.

Considérez la récente romcom de Netflix pour adolescents, He’s All That, un remake du classique des années 90 avec échange de genre, mettant en vedette l’influenceur viral TikTok Addison Rae. Dans l’incident incitatif du film, le personnage de Rae, Padgett, une beauté YouTuber, devient accidentellement viral lors d’un livestream embarrassant et perd un accord de soutien crucial à cause d’une bulle de morve – qui, encore une fois, dans le monde réel ne ferait probablement que générer plus d’attention. Plus tard, elle assiste à une soirée exclusive, où sa performance de « Teenage Dream » redevient virale, cette fois pour les bonnes raisons (elle est elle-même !) et gagne immédiatement des centaines de followers.

Avec l’aimable autorisation d’Amazon Studios

Ou considérez Dear Evan Hansen, le film musical devenu film dans lequel le héros titulaire est pris dans un mensonge puis en profite en créant un groupe de prévention du suicide qui devient viral. Alors que la version musicale parvient à y parvenir de manière relativement crédible, dans la mesure où le public du théâtre doit déjà suspendre ses croyances pour regarder une pièce en direct d’une myriade d’autres manières, le film ne le fait pas. Betches a décrit ainsi la bizarrerie de la scène virale : « Nous sommes censés croire qu’Evan est tombé au milieu de la scène, puis s’est levé et a livré une performance parlée suffisamment puissante pour attirer l’attention des gens du monde entier ? Dans le monde réel, cela aurait pu devenir «viral» dans un groupe Facebook de mamans locales, mais c’est à peu près tout. »

Je ne pouvais penser qu’à un seul exemple d’un média qui montrait une représentation réaliste de ce qu’est vraiment « devenir viral ». Dans le faux documentaire de Netflix de 2017 American Vandal, Internet est utilisé tout au long de la série de huit épisodes comme une sorte de chœur grec pour ce qui se passe au lycée de Hanovre. Lorsque le documentaire sur le vrai crime de la série devient viral dans l’épisode cinq, l’échelle de viralité est relativement petite : la vidéo obtient des centaines de milliers de vues, et le groupe de farces local qui figurait dans la vidéo voit ses abonnés YouTube passer de 250 à 700. C’est un sens de l’échelle beaucoup plus réaliste, et le résultat final de devenir viral est ce qui se passe la plupart du temps, c’est-à-dire pratiquement rien.

J’ai demandé au créateur de la série, Tony Yacenda, comment son équipe avait réussi. « Je pense que la chose la plus importante est que la viralité devrait être le sous-produit d’un rythme d’histoire, et non un rythme d’histoire en soi », a-t-il déclaré. « [If] vos personnages font X, Y et Z, la conclusion la plus logique de ces actions serait une réaction « virale » du public. C’est la meilleure version. L’écueil est juste d’écrire un beat où « nos personnages deviennent viraux ».

Il a déclaré que là où les séries et les films tournent mal, c’est parce qu’ils comprennent mal l’ampleur réelle des moments viraux, qui sont généralement assez niches. « C’est peut-être parce que j’ai passé trop de temps sur Twitter et Reddit, mais cela me dérange toujours lorsque des émissions ou des films exagèrent l’échelle alors qu’ils n’y sont pas obligés », a-t-il déclaré. «Avec American Vandal, notre «viral» était que les enfants obtenaient leur court documentaire pour obtenir un« choix du personnel »sur Vimeo, obtenir environ 100 000 vues et grimper à la quatrième vidéo sur Reddit. Cette spécificité ajoute plus de réalisme que des nombres gonflés n’auraient en portée. Je pense que le public apprécie généralement plus le réalisme de toute façon. Nous aurions pu l’écrire pour qu’il soit visionné trois millions de fois et qu’il fasse sensation à l’échelle nationale, mais nous sacrifierions le réalisme à la portée.

L’acteur et comédien Jaboukie Young-White, qui exprime Truman sur Fairfax, est souvent de facto « l’expert Internet » dans les salles d’écrivains. On lui posera des questions comme : « Est-ce une chose ? » par des collègues plus âgés, identifiant les angles morts des personnes qui n’ont pas nécessairement grandi en ligne. Je lui ai demandé comment le cinéma et la télévision pouvaient représenter le moment « viral » d’une manière réaliste, et, il a confirmé, c’est difficile. « Les algorithmes changent tellement », a-t-il déclaré. « Comme, devenir viral en 2016 ? Votre vie allait changer. Maintenant, l’impact de la viralité est en quelque sorte diminué. Cela change à chaque fois que quelque chose de nouveau devient viral.

Il a dit que sur Fairfax, l’accent n’était pas nécessairement mis sur le fonctionnement interne d’Internet, mais sur la façon dont les personnages se sentaient. « Je pense que la série fait un excellent travail, c’est que tout semble si important mais aussi sans importance en même temps », a-t-il expliqué. « C’est vraiment le cœur de la viralité: quelque chose qui semble si énorme puis qui ne signifie rien quelques heures plus tard. »

Cela m’a rappelé un autre film dont la représentation d’Internet était presque douloureusement exacte: le film de 2018, Huitième année, où nous regardons Internet à travers l’objectif d’une adolescente maladroite et anxieuse nommée Kayla. De nombreuses scènes du film la montrent en train de faire défiler son téléphone, de consommer les messages banals d’influenceurs à l’emporte-pièce et de ses camarades de classe inintéressants, et d’observer à quel point Kayla agit différemment dans des situations sociales (timidement) et seule devant sa webcam (enjouée et enthousiaste, s’il est encore un peu guindé).

La huitième année était généralement une alternative rafraîchissante à la façon dont les adolescents sont généralement représentés, ce qui les laisse si souvent ressembler à des adultes irresponsables caricaturaux, passant leur temps à boire, à jurer et à avoir désespérément besoin de sexe (voir: Euphoria, Riverdale, n’importe quel film de fête pour adolescents jamais fait), ou comme une sorte d’espèce extraterrestre inhumaine qui utilise des emojis comme code secret et invente un argot diabolique pour torturer leurs parents terrifiés (voir: à peu près n’importe quel article sur la génération Z). Fairfax tombe sur certains de ces stéréotypes – les enfants de 12 ans font constamment des blagues sur les références millénaires urbaines côtières (à un moment donné, Truman décrit une fête comme « si Raging Waters baissait la SoHo House »). Il s’agit d’un dialogue intentionnellement absurde destiné à divertir les adultes, bien sûr, mais comme le note l’AV Club, « La compréhension des médias sociaux de l’émission semble enracinée en 2013, une époque plus simple où Instagram voulait simplement que vous filtriez l’enfer de vos photos de petit-déjeuner. »

J’y ai beaucoup réfléchi : comment faire pour qu’une émission, un livre ou un film sur le web ne se sente pas périmé au moment où il sort ? Comment décrivez-vous le sentiment de communiquer via Internet sans trop expliquer la logistique du fonctionnement de chaque plateforme ? Devriez-vous utiliser les noms des sociétés de médias sociaux les plus reconnaissables pour que les gens sachent de quoi vous parlez, ou cela sacrifiera-t-il l’intemporalité de l’histoire ? C’est une chose difficile à accomplir, et cela ne sert qu’à prouver mon opinion incontestable que le meilleur média sur Internet est You’ve Got Mail.

