La série de buts de Mohamed Salah se termine avec Liverpool stupéfait par Brighton alors que le but merveilleux aide les Seagulls de haut vol à remporter un match nul mérité à Anfield

Liverpool a été abasourdi par Brighton alors que les Reds ont laissé filer une avance de 2-0 pour faire match nul 2-2 avec les Seagulls de haut vol à Anfield, alors que la série de dix matchs de Mohamed Salah prenait fin.

L’expression « un match en deux mi-temps » n’aurait pas pu être plus appropriée pour décrire le match, les hôtes marquant deux fois dans une première mi-temps dominante mais les visiteurs revenant après la pause pour réclamer un point, bien qu’un vainqueur n’aurait pas été imméritée.

getty

L’incroyable série de buts de Salah a été interrompue par l’impressionnant Brighton

Les Reds ont pris une avance de 2-0 grâce à Jordan Henderson et Sadio Mane, mais ont été arrimés juste avant la pause à la mi-temps grâce à un superbe but de l’as des Seagulls Enock Mwepu.

Brighton a intensifié ses efforts après la pause et était de loin la meilleure équipe en seconde période, obtenant le but que sa performance méritait grâce à une finition glaciale de Leandro Trossard.

Salah était entré dans ce match après une série de 14 buts lors de ses dix derniers matchs, mais a été gardé silencieux à Anfield. Le roi d’Égypte pensait qu’il avait remis Liverpool en tête en seconde période pour être exclu pour hors-jeu.

getty

Trossard était l’homme le plus cool d’Anfield alors qu’il marquait l’égalisation vitale pour Brighton

Ce n’était pas non plus le seul but exclu, Mane et Trossard voyant tous deux ce qui aurait été leur deuxième but dans le match exclu après les vérifications du VAR.

Liverpool reste deuxième avec le point, mais Chelsea a désormais trois points d’avance en tête du classement après une victoire 2-0 sur Newcastle.

Brighton, quant à lui, est sixième après un départ impressionnant qui a prouvé qu’ils ne sont plus des forfaits de Premier League.

PLUS À VENIR…