La série de comédies animées FOX obtient un spin-off de film

Le film Bob’s Burgers a enfin sa première bande-annonce ! L’écrivain de la série Jon Schroeder a révélé sur Twitter que la bande-annonce du film tant attendu sera diffusée le lundi 10 janvier lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire. Les fans avaient soupçonné quelque chose comme ça après que Bob’s Burgers se soit révélé être l’un des sponsors de l’événement sportif.

L’Alabama Crimson Tide affronte les Bulldogs de Géorgie sur ESPN lundi soir, mais certains téléspectateurs seront aussi désemparés que Gene. À en juger par le tweet de Schroeder de samedi, la bande-annonce sera diffusée à un moment donné pendant les pauses publicitaires du jeu. Les fans espèrent qu’il sera mis en ligne peu de temps après. Le film Bob’s Burgers a été annoncé en 2017, et à ce stade, l’attente commence à se faire sentir.

Regardez l’incroyable revanche entre la Géorgie et l’Alabama ET jetez un premier coup d’œil à #TheBobsBurgersMovie ! #GoDawgs #SickEm https://t.co/8HQhbLEAFr – Jon Schroeder (@RegularSizedJon) 8 janvier 2022

Le film devrait être « une aventure épique », développant le format de l’émission de télévision bien-aimée. Selon un synopsis officiel publié par la 20th Century Fox, « L’histoire commence lorsqu’une conduite d’eau rompue crée un énorme gouffre juste devant Bob’s Burgers, bloquant l’entrée indéfiniment et ruinant les plans des Belcher pour un été réussi. »

« Pendant que Bob et Linda luttent pour maintenir l’entreprise à flot, les enfants tentent de résoudre un mystère qui pourrait sauver le restaurant de leur famille », poursuit-il. « Alors que les dangers augmentent, ces outsiders s’entraident pour trouver de l’espoir et se battre pour revenir derrière le comptoir, là où ils appartiennent. » De plus amples détails sur la conception de l’histoire ont été partagés par la créatrice de la série Loren Bouchard en 2017.

« Nous savons que le film doit gratter toutes les démangeaisons que les fans de la série ont jamais eues, mais il doit également fonctionner pour toutes les bonnes personnes qui n’ont jamais vu la série », a déclaré Bouchard. « Nous savons aussi qu’il doit remplir chaque centimètre de l’écran avec les couleurs, les sons et la texture un peu grasse du monde de Bob, mais surtout, il doit emmener nos personnages dans une aventure épique. En d’autres termes , ça doit être le meilleur film jamais réalisé. Mais pas de pression, non ? »

Bob’s Burgers diffuse actuellement sa 12e saison sur Fox, et elle a déjà été renouvelée pour la saison 13. L’émission a même progressé dans l’horaire du dimanche soir cette année, changeant de place avec Family Guy. De nouveaux épisodes sont diffusés le dimanche soir à 21 h HE sur Fox. Les épisodes plus anciens sont maintenant diffusés sur Hulu.