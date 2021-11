La série de compétitions de ‘Property Brothers’ Drew et Jonathan Scott obtient une autre saison

La rivalité fraternelle des jumeaux Drew Scott et Jonathan Scott revient sur HGTV. Le réseau a officiellement renouvelé la série de compétitions à enjeux élevés des frères Brother vs Brother pour une huitième saison de six épisodes qui sera diffusée à l’été 2022. La nouvelle du renouvellement intervient après que Brother vs Brother Season 7 a attiré de nombreux chiffres, avec plus de 21 millions de téléspectateurs au total l’ayant regardé.

Créée à l’origine en 2013, Brother vs Brother est une série de compétitions de six semaines qui voit Drew et Jonathan s’affronter alors qu’ils rénovent et restaurent des maisons de plusieurs millions de dollars. afin qu’ils puissent aller chercher les plus gros prix. Le frère aîné des Scott, JD Scott, sert d’arbitre pour le défi, et des stars familières de HGTV sont invitées à juger les conceptions. Drew a finalement remporté le concours de la saison 7, qui comprenait des stars invitées dont Breegan Jane (Extreme Makeover: Home Edition), Maureen McCormick (Frozen in Time), Jasmine Roth (Help! I Wrecked My House), Orlando Soria (Build Me Up) , et Dan Vickery (Frozen in Time). Les frères ont partagé les nouvelles du renouvellement de la saison 8 sur les réseaux sociaux, partageant qu’ils sont « tellement ravis de partager que Brother vs. Brother revient pour une autre saison! »

Dans la saison 8, Drew et Scott retourneront à Los Angeles. Selon le synopsis officiel, « les gars sont de retour dans la région de Los Angeles pour transformer des maisons tièdes en propriétés à prix chaud, et le frère dont la propriété rénovée renverse pour le plus de profit obtiendra le droit de se vanter convoité ». Les juges de la saison n’ont pas été annoncés.

« Vous pouvez parier que lorsque nous combinons l’expertise de Drew et Jonathan en matière d’immobilier et de rénovation avec leur passe-temps favori, la surenchère, nous obtiendrons une confrontation monumentale et amusante qui propose des conceptions impressionnantes et de précieux plats à emporter pour la rénovation domiciliaire, » Jane Latman, présidente de HGTV & Streaming Home Content, Discovery, Inc., a déclaré à propos de l’émission. « Brother vs Brother puise dans une rivalité entre frères et sœurs de longue date dont le public ne peut pas se lasser et lorsque les bêtises fraternelles, les blagues pratiques et les discussions poubelles sur la compétition se termineront, ce sera Drew ou Jonathan qui jubilera en tant que champion ou gémit de défaite – – cette fois? »

Brother vs Brother est produit par Scott Brothers Entertainment, avec Drew et Jonathan en tant que producteurs exécutifs. Les frères Scott jouent également dans la série HGTV Property Brothers: Forever Home, qui voit Drew et Jonathan libérer le plein potentiel de chaque maison en remaniant les joyaux cachés. Cette série est diffusée le mercredi à 20 h HE sur HGTV.