La série de films la plus célèbre de Kate Beckinsale quitte Netflix en décembre

Kate Beckinsale a peut-être des dizaines de crédits à son actif, mais c’est son rôle dans une franchise de films d’action de fantasy sombre pour laquelle elle est sans doute la plus célèbre. Underworld, la série de films créée par Len Wiseman, Kevin Grevioux et Danny McBride, a aidé à lancer Beckinsale au statut de liste A, et malheureusement pour les fans de l’actrice, la diffusion en continu des films est sur le point de devenir un peu plus difficile, car trois titres dans la série de films Underworld devrait quitter Netflix.

Avec décembre officiellement arrivé, le géant du streaming accueille une vague de nouveau contenu en streaming, bien que les titres entrants signifient également le départ des autres. Selon la liste des titres sortants de Netflix en décembre 2021, Underworld, Underworld : Rise of the Lycans et Underworld : Awakening, les premier, troisième et quatrième films de la série Underworld, devraient quitter Netflix le vendredi 31 décembre. le streamer sans aucun titre Underworld, car Underworld: Evolution et Underworld: Blood Wars ne sont pas disponibles sur la plate-forme.

Dans les films Underworld, Beckinsale joue le rôle de Selene, qui est basée sur le personnage de Marvel Comics du même nom. Selene est une servante de la mort déterminée à détruire les lycans qui auraient tué sa famille. Plus tard dans la série (spoilers !), elle devient le premier hybride Vampire-Souche Corvinus et finalement l’un des nouveaux Vampire Elders. Le premier film a été créé en 2003 et a été suivi de quatre autres – Underworld : Evolution en 2006, Underworld : Rise of the Lycans, une préquelle, en 2009, Underworld : Awakening en 2012 et Underworld : Blood Wars en 2016.

La série Underworld a finalement été accueillie avec peu de fanfare de la part des critiques, le premier film n’ayant actuellement qu’un taux d’approbation critique de 31% sur Rotten Tomatoes avec une lecture consensuelle, « bien qu’élégant à regarder, Underworld est fastidieux et dérivé ». Cependant, les films se sont avérés réussis dans d’autres mesures, le premier film recevant un score de 79% du public et certains sites qualifiant la franchise de « franchise d’action-horreur la plus sous-estimée ». Les films ont également rapporté plus de 500 millions de dollars contre un budget combiné de 207 millions de dollars.

Les trois films Underworld seront l’un des dizaines de titres qui quitteront Netflix en décembre. Parmi les autres titres dont le départ a été confirmé, citons Before I Fall, Merriest Christmas de Mariah Carey, les saisons 1 à 14 de Halt and Catch Fire et les saisons 1 à 6 de Private Practice, entre autres. Les fans n’auront cependant pas de chance, car Hulu, auquel vous pouvez vous abonner ici, héberge plusieurs films Underworld – Underworld, Underworld: Awakening, Underworld: Rise of the Lycans et Underworld: Evolution – pour le streaming.