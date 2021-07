La série de jeux légendaires de Giannis Antetokounmpo en finale de la NBA

Giannis Antetokounmpo a été élu MVP des finales NBA après avoir disputé six matchs impressionnants. Après avoir commencé très touché par une blessure qui l’a presque exclu du rendez-vous (on pensait tous qu’il s’était cassé le genou), depuis le deuxième match il est tout simplement imparable :

Match 1 : 20 points, 17 rebonds et 4 passes décisives

Match 2 : 42 points, 12 rebonds et 4 passes décisives

Match 3 : 41 points, 13 rebonds et 6 passes décisives

Match 4 : 26 points, 14 rebonds et 8 passes décisives

Match 5 : 32 points, 9 rebonds et 6 passes décisives

Match 6 : 50 points, 14 rebonds et 2 passes décisives