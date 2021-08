La série de jeux PlayStation serait en train d’être relancé

Une série de jeux PlayStation classique reçoit un nouvel opus, selon un nouveau rapport. Wipeout, la franchise de jeux de course futuriste lancée sur la PlayStation originale, se dirigera probablement vers la PS5, selon Shpeshal Nick de XboxEra. Le rapport, qui a été repéré par notre site sœur ComicBook.com, indique que le nouvel opus fonctionnera avec la prochaine plate-forme de réalité virtuelle de Sony, intitulée officieusement PlayStation VR 2.

Le projet serait au début du développement et proviendra “probablement” de XDev, qui a aidé à publier des titres comme LittleBigPlanet 3, Heavy Rain, Until Dawn, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human. XDec a notamment travaillé aux côtés de Clever Beans et Creative Vault Studios sur Wipeout Omega Collection, qui regroupe des versions remasterisées de Wipeout HD de 2008 et de Wipeout 2048 de 2012. Travailler sur ce projet de 2017 serait la porte d’entrée parfaite pour développer un nouveau jeu dans la franchise Wipeout.

Vous savez quoi? Vissez. Je vais risquer d’énerver quelqu’un. Je ne veux plus me faire ramasser. On m’a dit que Wipeout reviendrait. Prévu pour être un titre VR2/PS5. Très probablement un projet XDEV. Encore au début du projet. – Nick (@Shpeshal_Nick) 11 août 2021

Le premier jeu de Wipeout a fait ses débuts en 1995 sur PlayStation et MS-DOS, et est rapidement arrivé sur Sega Saturn en 1996. Le jeu a été un succès, engendrant neuf suites. Outre ceux mentionnés ci-dessus, la franchise comprend également Wipeout 2097 de 1996, Wipeout 64 de 1998, Wipeout 3 de 1999, Wipeout Fusion de 2002, Wipeout Pure de 2005 et Wipeout Pulse de 2007.

Bien sûr, Sony n’a pas commenté le rapport au moment de la publication. Aucune annonce officielle sur l’avenir de la franchise Wipeout n’a été faite récemment. De plus, les détails officiels sur PlayStation VR 2 ne sont pas disponibles.

Bien que nous devions encore attendre plus d’informations sur ce jeu Wipeout PlayStation 5, il existe de nombreux autres jeux que vous pouvez utiliser pour gratter votre pouce pour les coureurs des années 90 en attendant. Les options incluent Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch), Crash Team Racing Nitro-Fueled (multi-plateforme) et le prochain Cruis’n Blast (Nintendo Switch). Si vous cherchez quelque chose de plus en vain de Wipeout, le pilote futuriste Ion Driver est récemment sorti sur PS4.