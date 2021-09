La série de League of Legends Arcane fait ses débuts sur Netflix le 6 novembre

Netflix a annoncé la série animée League of Legends, Ésotérique, fera ses débuts le 6 novembre.

La nouvelle de la date de diffusion a été révélée aujourd’hui lors de l’événement Tudum du service de streaming aux côtés d’une nouvelle bande-annonce.

Le spectacle se déroule à Runeterra, où la ville plutôt prospère de Piltover côtoie la ville souterraine plus appauvrie de Zaun. L’histoire suit les origines de deux champions de la Ligue, Jinx et Vi, et “le pouvoir qui va les déchirer”. Il se concentrera également sur les villes susmentionnées et sur la façon dont l’équilibre des pouvoirs semble se déplacer en faveur de la ville de Zaun grâce à la technologie Hextech.

Vous remarquerez qu’il y a d’autres visages familiers dans la bande-annonce. Ces personnages incluent Caitlyn (Katie Leung), Jayce (Kevin Alejandro) et Viktor (Harry Lloyd).

Vi sera exprimé par Hailee Steinfeld (Bumblebee, True Grit) et Ella Purnell (Army of the Dead, Star Trek: Prodigy) les voix de Jinx.

L’émission sera diffusée en trois actes et chacun comportera trois épisodes. Le deuxième acte sera diffusé le 13 novembre et le troisième acte suivra le 20 novembre.

Arcane est développé et produit par Riot Games en partenariat avec Fortiche Productions.