La série de Noël romantique de Netflix obtient un score parfait sur les tomates pourries

Une série de vacances originale de Netflix bien-aimée a accompli un exploit énorme: un score parfait pour les tomates pourries. La série de vacances Dash & Lily, sortie en 2020, a reçu un score parfait sur le site d’évaluation. Basée sur la série Dash & Lily’s Book of Dares de Rachel Cohn et David Leviathan, la série a été publiée dans le cadre de la programmation de streaming Here for the Holidays du streamer 2020 et suit deux adolescents vivant à New York qui développent une relation amoureuse en échangeant des défis .

Sortie en novembre 2020, la première saison en huit épisodes affiche un score de 100% Rotten Tomatoes, un exploit très rare. Le score a été agrégé à partir de 34 notes critiques, avec un consensus critique pour la lecture de la série, « ancrée par le charmant Midori Francis et Austin Abrams, Dash & Lily est une délicieuse aventure de comédie romantique avec beaucoup de joie de vacances ». Le score d’audience de l’émission s’élève à 68%, agrégé à partir de 507 évaluations d’utilisateurs.

En plus de son score Rotten Tomatoes, Dash & Lily a été primé. La série a été nominée pour 12 Daytime Emmys, dont Outstanding Young Adult Series. Il a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans un programme de fiction de jour (Jodi Long); Équipe de rédaction exceptionnelle pour un programme de fiction de jour ; et un maquillage exceptionnel pour un programme dramatique ou de fiction de jour.

Alors que Dash & Lilly peut avoir un score parfait très rare et très convoité de Rotten Tomatoes et plusieurs récompenses à son nom, même cela n’a pas suffi à le sauver de l’annulation. Quelques mois seulement après la première de la série de vacances, le producteur exécutif Shawn Levy a laissé entendre que le streamer avait annulé la série primée pour jeunes adultes. Dans une interview avec Collider, Levy a déclaré à propos de l’émission, « a fait l’émission que nous voulions. Pas assez de gens l’ont regardée et c’est une mesure cruelle à l’ère des guerres du streaming. Et parfois, si vous n’obtenez pas les globes oculaires, vous ne faites pas plus de choses. » Il a été confirmé plus tôt en décembre de cette année que Netflix avait en fait choisi de ne pas poursuivre une deuxième saison de la série.

Bien que les abonnés de Netflix n’attendent malheureusement pas une nouvelle saison de Dash & Lily, il y a beaucoup plus à s’enthousiasmer. Tout comme les années précédentes, Netflix a maintenu sa tradition de publier sa programmation annuelle de streaming Here for the Holidays pour 2021. Cette programmation comprend une liste complète de nouveaux titres de vacances qui sont arrivés sur la plate-forme tout au long de la saison des vacances 2021, avec des titres dont Single All the Way, A Castle for Christmas, A Boy Called Christmas et The Princess Switch 3 : Romancing the Star.