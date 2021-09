La série de pilotes d’Ubisoft revient en tant que spectacle d’action en direct

Image : Ubisoft

Ubisoft prévoit de relancer la franchise Driver, a annoncé la société aujourd’hui … avec une série de streaming en direct. Ces sons que vous venez d’entendre étaient des millions de fans excités se précipitant collectivement vers l’avant dans leurs sièges, puis retombés immédiatement de déception.

“Notre mission chez Ubisoft est de donner vie à nos jeux de manière nouvelle et passionnante et de créer du contenu dans le monde, la culture et la communauté du jeu”, a déclaré Danielle Kreinik, responsable du développement télévisuel, Ubisoft Film & Television. « Travailler avec Binge nous permettra de proposer une série Driver directement au public le plus passionné de voir cette franchise prendre vie. »

Driver a fait ses débuts sur la PlayStation originale en 1999 et s’est rapidement imposé comme l’un des premiers concurrents compétents de Grand Theft Auto. Là où la série Rockstar Games promouvait une violence débridée et un carnage qui parodiaient le monde réel, Driver était une affaire résolument plus réservée qui se concentrait sur la mécanique de conduite et les poursuites en voiture plutôt que sur des fusillades intenses entre gangs.

Plusieurs suites suivraient, plus récemment Driver: San Francisco en 2011 (le dernier opus principal de la série) et Driver: Speedboat Paradise en 2014, un jeu mobile gratuit. Watch Dogs, une autre franchise Ubisoft populaire, aurait commencé sa vie en tant que jeu Driver avant de se transformer en son propre truc. Watch Dogs a depuis créé sa propre franchise à succès.

En 2021, un groupe de développeurs a pris les choses en main en publiant The Driver Syndicate, un successeur spirituel inspiré des deux premières entrées de la franchise Driver. Bien que loin du jeu Driver à part entière que beaucoup souhaitaient, il est bien en avance sur ce que fait Ubisoft avec la série, qui continue malheureusement de prendre de la poussière quelque part dans les archives du studio.

La série Driver en direct sera disponible exclusivement sur Binge, un service de streaming dédié aux émissions de jeux vidéo. Les deux devraient être lancés en 2022.